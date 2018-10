Gallardo: “Nada dura para siempre”

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, dejó un mensaje muy claro sobre la posibilidad de dejar su lugar en el club de Núñez y asumir la conducción de la Selección argentina, ante la ausencia de un entrenador oficial, el Muñeco afirmó que en la actualidad no piensa esa opción “porque tengo muchas cosas en mi cabeza vinculadas a River”.

“Toda renovación es buena, pero debería haber una base sólida para generar esa renovación”, explicó acerca de la Selección nacional.

En cuanto a su futuro en River Gallardo indicó que “nada dura para siempre, la estabilidad la da uno emocionalmente, con las fuerzas y energías. Y los resultados”.

“Para mí, cada final de año es importante. Más allá de la duración de los contratos me baso en cómo llego a fin de año y los desafíos que tengo hacia adelante. Si yo me siento bien, no tengo por qué cambiar y hay otras posibilidades”, comentó finalmente.