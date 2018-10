Le convidó a sus compañeros galletas hechas con las cenizas de su abuela

La travesura de una joven terminó en un escándalo ya que nueve alumnos habrían comido las galletas con cenizas: los chicos no tuvieron problemas de salud.

Conmoción en una escuela de Estados Unidos. En Davis, California toda la población está consternada por un caso ocurrido en la escuela Da Vinci High School. Según denunciaron los propios estudiantes, una alumna de la que se preservó la identidad, llevó galletitas horneadas con restos de su abuela y las repartió entre sus compañeros. La Policía se encuentra investigando el hecho ante el asombro de todos.

Es que esta ciudad de poco más de 66.000 habitantes ubicada en la Costa Oeste del país, se destaca orgullosa por su nivel educativo, con la Universidad de California como una de las instituciones más importantes del país y fue justo en un ámbito educativo, el orgullo de los vecinos, donde se desató este escándalo.

"Esto es tan poco común, que va a necesitar una extensa investigación", aseguró el teniente Paul Doroshov de la policía de Davis a la cadena CBS. Además, explicó que la alumna habría cocinado las galletitas en su casa y le agregó cenizas de una abuela. Luego las llevó al colegio y las repartió entre sus compañeros del curso.

Nueve chicos las habrían ingerido y, de acuerdo a la información policial, ninguno habría sufrido consecuencias físicas por comerlas. "Este es un caso muy extraño, nunca trabajé en algo similar", afirmó Doroshov, que agregó habría dos estudiantes involucrados en este episodio y que las galletitas en cuestión todavía no fueron analizadas.

"Este caso ha resultado particularmente desafiante y respondimos de la manera más apropiada, respetuosa y digna posible", afirmaron las autoridades del colegio, que no quisieron hablar con la prensa, en un comunicado. Los padres cuestionaron el accionar de los directivos del colegio, que no tomaron el caso en serio en un principio y es por eso que debieron salir a aclarar: "No podemos comentar nada porque se trata de menores, pero la salud y seguridad de los alumnos es nuestra prioridad".