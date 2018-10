Martino, en los planes de México

Gerardo Martino, uno de los preferidos de la AFA para asumir como entrenador de la Selección argentina, está a un paso de convertirse en el nuevo técnico del conjunto nacional de México.

Según reconocieron fuentes cercanas al Tata Martino, en las últimas horas se cristalizó una millonaria propuesta para dirigir el seleccionado azteca que es observada con muy buenos ojos.

En primera instancia, Martino debe responder si acepta renovar contrato con el Atlanta United de la MLS de Estados Unidos, que quiere retenerlo aunque la intención del entrenador argentino sería marcharse.

El Tata, cuyo equipo está clasificado a los playoffs, pidió no dar una respuesta hasta que termine la última fecha de la temporada regular, el 28 de octubre.

¿Qué lo seduce de México? En primera instancia, la ofrecen un contrato hasta Qatar 2022 en caso de clasificarse por una millonaria cifra que Atlanta no le podría pagar y tampoco la AFA en principio.

Además, la selección azteca tiene futbolistas de renombre internacional, aunque no cuenta con una vara tan alta como la Argentina, ya que clasificarse a cuartos de final de un Mundial, algo que nunca pudo conseguir, sería un gran resultado.

Si bien Martino es una persona de pensar bastante sus decisiones, voceros de la AFA reconocieron que saben que la chance de México ‘está muy avanzada’.

La Selección de México viene de una derrota ante Chile que volvió a dejar muchas cosas para discutir, entre ellas la continuidad del entrenador.

De momento, Tuca Ferretti es quien está al frente del Tri, pero es un hecho que no se quedará para todo el proceso.

Después de los dos amistosos contra el conjunto azteca en noviembre próximo, autoridades de la entidad rectora del fútbol doméstico profundizarán las negociaciones para encontrar al reemplazante de Jorge Sampaoli.

Como la primera opción es un imposible como Mauricio Pochettino, el plan B del presidente Claudio Tapia es el propio Martino, con quien tiene una muy buena relación, pero parece que los tiempos de ambos no van de la mano.

Incluso, el Tata no vio con buenos ojos las desprolijidades en torno a la no cesión de algunos futbolistas para la gira por Arabia Saudita y le hizo rememorar cuando los clubes le negaron a él jugadores para ir a los Juegos Olímpicos de Río 2016, que derivaron en su renuncia.

Por ahora, sólo falta que Martino haga oficial que no continuará con el Atlanta United, y así estampar su firma con la Selección Mexicana.

Todo está prácticamente definido, el Tata buscará nuevos horizontes y continuaría su carrera como entrenador en el país azteca.