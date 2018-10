Central Norte: Mario Campos reclama una deuda

Mario Campos fue jugador de Central Norte desde el 2009 hasta 2015, y tras su último paso por San Antonio, donde consiguió el ascenso al Torneo Regional Amateur, el jugador le realizó una demanda al cuervo por incumplimiento de pago.

El presidente Héctor De Francesco contestó la demanda del futbolista y habló sobre el reclamo que hizo el exjugador del cuervo.

“El pide unos cuantos meses que se le adeudaba, absolutamente, el se lesionó en Sportivo Patria e intentó reclamarle a Central Norte cosas que no correspondían, mientras yo esté en el club voy a hacer respetar a la institución”, sostuvo el titular azabache, quien además agregó: “Campos es quien es por Central Norte y ahora reclama unos meses de sueldos de hace un montón, aduce que tenía una relación laboral con el club pero no es así, un jugador de Central no es empleado, salvo que esté con contrato de AFA, y el ultimo registro de Campos en Central Norte es en el 2010. Campos hizo una demanda en el Juzgado Laboral como si fuera un trabajador. Ya contestamos, hubo audiencia, reclamaba meses que el Torneo Federal B no se jugaba”.

A su vez, el presidente de Central se mostró molesto por la actitud del jugador.

“En su momento Central Norte compró a Mario Campos y cuando el pidió el pase para irse a Sportivo Patria de Formosa no le hicimos ningún inconveniente. Siempre a Central Norte quieren sacarle algo”, sostuvo De Francesco, quien por último agregó: “La Justicia determinará cuáles son los pasos a seguir, pero qué se puede esperar de alguien que mientras se estaba por jugar la final por el descenso ya negociaba con ese equipo”.

De esta manera, la Justicia dictaminará si el reclamo de Mario Campos es justo o no, mientras tanto, en Central Norte empiezan a mirar de reojo el Regional Amateur.