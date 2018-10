En Gimnasia y Tiro, Diego Martínez, está para volver

El albo el martes recibirá a Chaco For Ever, desde las 22, en el Gigante del Norte

Es una posibilidad que Diego Martínez pueda volver a la titularidad en el partido que Gimnasia y Tiro deberá cumplir frente a Chaco For Ever, el próximo martes, desde las 22, en el Gigante del Norte.

Este encuentro del millonario con los chaqueños será controlado por el árbitro César Ceballo, de Córdoba, según informaron desde el Consejo Federal.

En lo que hace al regreso de Diego Martínez entre los once del albo, todo depende de la decisión del entrenador Víctor Riggio, quien comenzó a analizar si dispondrá el mismo dibujo táctico con el que venía jugando o bien cambia de sistema. Todo se resolverá en la práctica de fútbol que el Tano tiene previsto efectuar el sábado.

Asimismo, Juan Manuel Cobelli recibió el alta para entrenar en forma normal, por lo que el atacante se trasladará hoy al predio de Limache para cumplir con una actividad normal.