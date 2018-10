La educación alternativa está dando resultados

Un proyecto elaborado por docentes y alumnos de los últimos años de las carreras del Profesorado de Educación Primaria y Profesorado de Educación Física, que se dictan en el Instituto Superior Amadeo Sirolli de la ciudad de Gral. Güemes, se está desarrollando en distintos barrios de los tres municipios del departamento.

El proyecto tiene como objetivo el brindarle la posibilidad a los alumnos que asisten a las actividades que se desarrollan los días sábados de conocer una forma alternativa de aprendizaje, distinta a la que son usadas en la educación formal dentro de las aulas de las escuelas.

“No somos maestras de apoyo o recuperadoras, nuestro objetivo no es tomar un problema en particular que pueda presentarnos la mamá de un alumno y enseñarle sobre ese tema, lo nuestro va más allá, usar recursos que sean más participativos, donde los niños aprendan haciendo y no solo escuchando”, explicó Rita Tapia como alumna de 4º año en la carrera de Magisterio.

Junto a su compañera Marianela Hernández trabajan el proyecto en el área de Lengua y Literatura, en la sede de un club de barrio, “para poder trabajar con un grupo de 32 chicos de distintas edades que asisten todos los sábados estamos usando un recurso similar a las escuelas rurales, que se conoce como plurigrado, donde un solo maestro imparte enseñando a los alumnos de varios grados a la vez, pero usamos como recursos, por ejemplo, videos o un libro de cuentos, ellos deben escuchar la historia y después realizar un resumen de lo que entendieron, lo pueden hacer con un dibujo, con palabras o escrito, dependiendo de la edad de cada uno de ellos” manifestó Marianela.

Lo que pudieron notar es que muchos niños que en la escuela son introvertidos, a quienes les cuesta participar o dar una lección, en estas jornadas de los sábados se sueltan mucho más, y son capaces de aprender con más facilidad.

El proyecto se complementa con otros alumnos de la carrera de Educación Primaria que están trabajando en otras áreas, como Matemáticas, haciendo uso de centros vecinales y con herramientas similares de enseñanza como el juego.

También se sumó el Profesorado de Educación Física, desarrollando un trabajo con personas mayores de 40 años, generando conciencia de la importancia de la actividad física y dejándoles conocimientos de actividades que pueden realizar a diario para mantener una salud óptima.

“Para nosotros es parte de nuestra residencia, decimos solo una parte porque se divide en dos, una de tipo formal, que la realizamos en las escuelas o colegios, y otra no-formal que se realiza fuera de la institución, como actividades comunitarias, esto nos permite enseñar pero también aprender de los niños”, dijeron las alumnas del terciario.

Y agregaron que “uno de los desafíos es tratar de captar la motivación y el interés de los alumnos aplicando técnicas innovadoras, por ejemplo debemos incorporar las nuevas tecnologías, que son tan comunes en ellos. Como futuros egresados debemos desarrollar estas nuevas estrategias, que van acompañando a nuestra formación como docente”.

Sobre la aplicación de esas estrategias de enseñanza, las futuras docentes aclararon que no se trata de inventar nada.

“Todo esto ya se hizo antes, lo que nosotras estamos intentando hacer es mejorarlo según nuestro propio concepto, y en base a las nuevas herramientas que disponemos, por ejemplo hubo una muy linda experiencia con chicos del nivel secundario, donde se llevó a cabo un foro, en el cual se trataron y discutieron los temas”, dijeron.

“Pero para realizar el foro se utilizaron computadoras en red, es decir fue de tipo virtual. Lo único que quisiéramos modificar es el tipo de enseñanza, incorporando técnicas que podamos descubrir durante nuestra formación”, concluyeron las chicas del profesorado.