Músicos de la Sinfónica piden pasar a planta

Los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Salta realizarán, a las 18, un concierto para visibilizar un pedido laboral en la plazoleta IV Siglos.

Para el martes de la semana que viene está prevista una nueva sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la Provincia y pretenden conseguir el tratamiento de una iniciativa presentada por los músicos para lograr modificar una ley y que los convalide a conseguir la condición de pertenecer a la planta permanente del Estado. Para eso, hoy juntarán firmas.

"Esto no es una protesta sino un pedido que se realiza de medida transversal para tener las mismas condicionales laborales que tiene cualquier trabajador del Estado", dijo Martín Bonilla.

En un comunicado oficial, los trabajadores aseguran que "la estabilidad laboral es un derecho garantizado por la Constitución Nacional Argentina en el artículo 14 bis y que las orquestas profesionales de toda la Argentina tienen reconocido este derecho".

"Tenemos probada idoneidad como instrumentistas e intérpretes al ingresar a través de un estricto concurso internacional abierto de oposición y antecedentes ante un jurado inobjetable. Cada tres años hacemos reválidas. Algunos integrantes aprobaron más de seis reválidas de sus cargos llevando casi dos décadas con contratos por tres años, por lo que pretendemos una modificación para lograr una estabilidad laboral. Muchos de los músicos vinieron desde fuera y con 20 años en la Sinfónica ya tienen una vida armada en Salta", comentó Bonilla.

Sostienen que la inestabilidad laboral no mejora la calidad y estímulo de los integrantes de un organismo artístico, por el contrario esta se logra mediante la inversión cultural, capacitaciones a sus integrantes y la excelencia de su director titular. Con el transcurso de los años un organismo sinfónico no pierde su nivel artístico, si no que se consolida un crecimiento en la calidad del conjunto afianzándose como colectivo.

Los músicos tienen un buen diálogo con los legisladores y con los funcionarios del Gobierno provincial y ya tienen el compromiso de algunos para el tratamiento del proyecto.

"El pase a la planta permanente no implica erogación económica extraordinaria alguna, ya que la planta de cargos de la Orquesta Sinfónica de Salta se encuentra debidamente financiada, desde su creación. La Orquesta Sinfónica de Salta forma parte del patrimonio cultural salteño y, por ello, debe valorarse y cuidarse, reconociendo a sus integrantes un derecho fundamental", concluyeron en su documento.

Teatristas

Hoy, a las 18, en el mástil de la plaza de 9 de Julio habrá otra protestas "en defensa de la Ley Nacional del Teatro". Esta convocatoria se repite en otras ciudades del país en rechazo al accionar del director ejecutivo Marcelo Allasino, quien "desconoció las funciones del Consejo de Dirección".

Actores sostienen que entre "los últimos atropellos señalamos la atribución de cesantear a un miembro del Consejo sin respetar el debido proceso".