Esta famosa actriz de Hollywood vivió de niña en Salta

Jamie Lee Curtis ha crecido en los sets de filmación: sus padres fueron las estrellas de cine Tony Curtis y Janet Leigh (la protagonista de la mítica Psicosis). De niña mientras acompañaba a sus progenitores, le tocó visitar nuestro país para el rodaje de Taras Bulba en Salta.

Sin embargo, no guarda buenos recuerdos de aquella incursión. ‘Era muy pequeña —me cuenta apenas me siento frente a ella y le pregunto por aquella filmación—, pero aún puedo revivir el momento triste que nos tocó vivir a mi madre, a mi hermana y a mí. Mi padre tuvo un affaire con su compañera de elenco (Christine Kauffman) y nos abandonó. Tuvimos que volver solas a los Estados Unidos, mientras era testigo de cómo mi familia se disolvía. Entenderás que mis recuerdos de Argentina no son muy lindos‘.

Para hablar de su nueva película, también hay que hacer un viaje en el tiempo imaginario, ya que se trata de un personaje que compuso hace cuatro décadas Laurie Strode, la mujer que debía enfrentar a Michael Myers, el psicópata asesino de mameluco azul y máscara blanca.

—Después de 40 años de la primera clásica película, ¿cómo fue la experiencia de volver al personaje y al universo de Halloween?



—40 años es mucho tiempo y le pasan muchas cosas a una persona, como le ocurre a Lauren Strode. Algo horrible había pasado 40 años atrás en la noche de Halloween y luego fue ignorada por cualquiera que la pudiera ayudar. Y sufrió toda su vida. Toda su vidaà drogas, alcohol, relaciones fallidas. No pudo hacerse cargo de su hijo y se lo quitaron. Encontramos a una mujer traumatizada y que sufrió terriblemente por ello.

—¿Recordás tu primer encuentro cara a cara en la primera película con Michael Myers?

—Recuerdo que Michael Myers era interpretado por Nick Castle que era una persona amorosa y padre de dos pequeños niños. Estaba sentado por ahí usando la máscara sobre la cabeza, jugando con los chicos y luego se ponía la máscaraà Nosotros estábamos separados la mayor parte de la película, pero recuerdo algunas veces que yo miraba a través de la ventana, nos veíamos y teníamos una conexión. Una vez, en la escuela, recuerdo que lo miraba y sentía realmente miedo.

—¿Cómo fue la experiencia de producir y actuar al mismo tiempo?

—Mi trabajo productivo era básicamente preocuparme de que se preserve intacta la historia. No produje la película, créemeà Había gente muy talentosa haciéndolo. Yo solo estaba involucrada en preservar la intención original, una especie de líder positivo ya que considero muy importante a mi equipo.

—En tu carrera hiciste diferentes personajes en comedias, dramas, películas familiaresà pero tu nombre es sinónimo de Halloween.

—Sin lugar a dudas.

—¿Cómo te sentís con eso?

—Es lo mejor. Aún sigo desempleada. No tengo trabajo hoy. Estoy siendo honesta con vos. Estoy desempleada. Pasé la mayor parte de mi vida desempleada. Así que para mí, cuando me preguntás qué significa ser reconocida por algoà Todos queremos ser reconocidos por algo. Cualquiera en el mundo de este negocio quiere ser reconocido por algo, por su contribución al arte. Sea una película de terror, un comercial, libros, un programa de televisión, una obra, o una noticia. Queremos asegurarnos de hacer algo que importa, que la gente reconocerá. Así que es un gran honor tener casi 60 años y ser la representante de una película.

—Sos un ícono

—Vivo una vida de casada. Mi marido no se levanta y me dice: ‘Buen día, ícono. ¿Cómo te va, ícono?‘. Mis hijos no me dicen: ‘¿Podés parar de sacarme fotos?‘. No, no hay nada de ese ícono en mi casa. No soy ‘Jamie Lee ícono‘ en mi casa. Solo me dicen: ‘Mamá, mi amor o me preguntan qué hay de cenar‘.



