Video: El centro fue un caos por protestas de trabajadores municipales y bomberos de Defensa Civil

Con un masivo corte sobre avenida Santa Fe, afuera de las oficinas de Tránsito Municipal, un importante número de trabajadores de Tránsito, Prevención, Control Comercial cortaron la calle en reclamo por la falta de pago de las horas extras trabajadas durante la procesión del Milagro que se realizó el pasado 16 de Septiembre.





Con dos banquetas puestas sobre esa arteria y con bombos y platillos reclaman el pago de horas extras. “No es un quite de colaboración ni un paro, esto es una asamblea para ver que novedades hay con respecto al pago. Están reunidos para tratar de revertir esta situación”, dijo el inspector Bazán, delegado del Sindicato de Trabajadores Municipales.

Dentro de este escenario otro trabajador dijo que en años anteriores esto no sucedía. “Ya pasaron más de 30 días y todavía no nos pagaron. Dónde esta esa plata, se preguntó.

Operarios del programa Brigada de Incendios Forestales, dependiente de la Subsecretaría de Defensa Civil de la Provincia también realizaron hoy otro corte en reclamo de mejores condiciones laborales. La protesta se lleva a cabo en calle Las Heras, frente a las oficinas de Defensa Civil. Son acompañados en el reclamo por representantes de ATE.

Foto: Jan Touzeau



Los trabajadores aclararon que se sienten acompañados por los superiores del área, que los acompañaron en todo momento y que los reclamos apuntan al Gobierno de la Provincia, para que los escuchen y resuelvan sus problemáticas.

Los pedidos por los que se suceden los reclamos: retribución por función en forma urgente, ya que figuran como administrativos; pase a planta permanente de cinco brigadistas; establecimiento de un régimen laboral; pago de jefe de cuadrilla y entrega de equipamiento laboral.