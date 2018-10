Una moto con garrafa circulando por avenida Paraguay generó risas y especulaciones

El ingenio para esquivar los altos costos de las naftas no tiene límite. Al motor a combustión a agua que llevó a la fama al camposanteño Juan Enrique Siclera, ahora se sumó un joven salteño al que se lo vió circular por avenida Paraguay con una pequeña garrafa adosada al chasis de una motocicleta enduro tipo calle y no faltó quienes en tono jocoso dijeran que tenía instalado un sistema de GNC.

Lo cierto es que más allá de las especulaciones de los ocasionales conductores que no paraban de reírse al verlo pasar y emitían chistes sobre la suba de los combustibles, el circular con una garrafa atada a la moto constituye al menos un riesgo para el motoquero y también para la gran cantidad de vehículo que transitan por la zona.

Cualquier objeto que penda de este tipo de rodados lejos su centro de gravedad genera inestabilidad y por lo tanto podría provocar una caída.