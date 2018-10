Buscan a Sheila con perros y buzos: la hipótesis del ajuste de cuentas

Unos 150 efectivos de distintas reparticiones policiales, perros de rastreo y buzos tácticos reforzaron este jueves la búsqueda de Sheila Alejandra Ayala. La nena de 10 años está desaparecida desde el domingo, cuando jugaba en un predio cerrado de San Miguel, localidad del noroeste del conurbano bonaerense.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires dispuso un operativo de búsqueda integrado por oficiales de las Jefaturas Distritales de San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz y Pilar.

La tía de Sheila, la nena desaparecida en San Miguel, habló esta mañana en @C5N: "La nena se fue con alguien que conocía. Tiene que aparecer. Acá lo único que nos importa es Sheila. El papá y la mamá no tienen problemas con otras personas" pic.twitter.com/YuAauXl9kW — C5N (@C5N) 18 de octubre de 2018

Además, participan de la búsqueda efectivos especializados de la Unidad Cinotécnica y de Policía Científica con guías con canes de rastreo, personal de la Superintendencia de Seguridad Siniestral con un móvil de rescate con embarcación y grupos de buzos tácticos, y oficiales de Infantería y Caballería.

Según explicó Yanina, la mamá de la Sheila, el domingo su hija estaba jugando con una amiga en la puerta de su casa, en el barrio Trujui, donde vive con el padre, y alguien se la llevó.

"Ellos (la familia del padre) lo que dicen es que Sheila estaba jugando, que el portón estaba abierto, y que una persona mayor se acerca y le grita 'Sheila'", contó este miércoles Yanina en diálogo con los medios de prensa. "Y Sheila dice 'tía' y se va con esa persona, pero no existe esa tía", explicó.

La nena vestía una remera violeta, un pantalón negro con estrellas rosadas y ojotas marrones.

Sheila Ayala

El operativo comenzó a las 7 de este jueves y tuvo como punto de partida el Club de Polo San Miguel, ubicado en calle Pardo y Gaboto, jurisdicción de Comisaría 3° de San Miguel, dependiente de la Jefatura Departamental Pilar.

"Las hipótesis son todas. Tuve la desgracia de estar en otros casos que no terminaron bien porque se siguió una sola línea de investigación", explicó Mazzari en ese sentido. "Estamos acompañando cada pedido del fiscal Gustavo Carracedo", había dicho el juez de la causa, Mariano Grammático Mazzari.

Horas después les tomó declaración indagatoria a los padres para corroborar algunos datos que esgrimió la madre en la primera versión.

Además, buscan saber cómo era la relación entre ellos, luego de que la madre tuviera que dejar a sus hijos bajo la custodia de su ex pareja, Juan Carlos.

Conflicto familiar

Una de las hipótesis que analiza la Fiscalía Nº 20 de Malvinas Argentinas es que se habría originado un fuerte conflicto entre ellos, luego de que la Anses le depositara a él un plan social que cobraba Yanina por la tenencia de sus hijos.

En su declaración, Juan Carlos hizo referencia a esa pelea. "La madre me dijo que me iba a hacer algo que no me iba a olvidar pero yo no le di importancia porque siempre amenazaba con lo mismo", apuntó.

Hay otro dato que llamó la atención de los investigadores. Los perros rastreadores llegan hasta la casa de la mamá, que vive lejos de donde desapareció la menor, y luego pierden el rastro. De todos modos, están tratando de definir si esas pistas se deben a que Sheila había estado en su casa materna los días previos.

Con este panorama, el Ministerio de Seguridad provincial dispuso una recompensa de 500 mil pesos para aquel que aporte información certera sobre su paradero.