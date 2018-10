Una mujer sufre un calvario en el Concejo Deliberante

De no creer. Una mujer que apenas gana 3 mil pesos, sufre hostigamiento y violencia de género, en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de Campo Quijano, sólo por cumplir con su tarea de empleada legislativa.

El calvario de Verónica (nombre supuesto de la víctima porque pidio que se reserve su identidad) comenzó el miércoles pasado y continuó en plena sesión de anteayer, cuando algunos ediles, lejos de investigar el caso de violencia, presentaron una moción para que sea investigada por su estado financiero. Su agresor es un locutor de una radio local.

Pero esto no es todo, la víctima debió padecer esta discriminación mientras el maltrato era transmitido en vivo por la radio del agresor.

Aún más, a las horas de haber sido violentada física y verbalmente, la policía no quería tomarle la denuncia por violencia de género, puesto que no "tenía un ojo morado", como si la violencia de origen psicológico no existiera.

Todo comenzó el miércoles 10 cuando al finalizar la sesión en donde se trataban temas relacionados con pedidos de informes al Ejecutivo municipal por la compra de unos terrenos, la mujer fue enviada a retirar del ingreso del edificio del Concejo Deliberante unos afiches colocados por los vecinos en reclamo de obras para el loteo de los 208 terrenos de la ruta 36.

"Apenas saqué uno los afiches, se acercó Guzmán y me tironeó muy fuerte mi brazo derecho, al tiempo que de forma muy agresiva me dijo "siempre tapando al concejal Cruz". Yo me asusté y me alejé de la escena, y luego este hombre me seguía mirando fijamente como si quisiera pegarme. Me asusté porque no entendía el porqué de su agresión", contó Verónica.

Mientras algunos ediles se aprestaban a retirarse del recinto, Verónica comentó lo sucedido a varios de ellos "pero ninguno me prestó atención. Me miraron y siguieron conversando", relató.

La mujer, intimidada por la presencia de su agresor, decidió retirarse del edificio para no quedar sola de nuevo frente al sujeto. "Pensé varias veces antes de hacer la denuncia, y decidí dirigirme a la comisaría del pueblo. Si los concejales no hicieron nada ante mis advertencias, este hombre podría hacerme más daño", dijo.

Una dilatada espera

Grande fue la sorpresa cuando en la comisaría la hicieron esperar, porque antes de Verónica había una señora con los dos ojos morados y sosteniendo a unos pequeños en sus brazos, realizando una denuncia por violencia de género.

"Ya eran las 1 de la madrugada del jueves y al pedirle a los policías que me tomaran la denuncia, me respondieron que la agresión no era violencia de género, que no tenía los ojos morados", dijo estupefacta.

La insistencia de la víctima le permitió asentar el hecho como denuncia de agresión de género. Ni la caja de Pandora dejó salir tantos males juntos. Ahora Verónica teme represalias de su agresor, como de los concejales que pueden solicitar su despido.

¿Cuánto cobra esta señora?

Este miércoles al final del orden del día, insólitamente, un edil mocionó tratar sobre tablas la situación laboral de Verónica y su estado patrimonial. La mujer estaba escuchando cómo la vilipendiaban en su propia cara, además de tener nuevamente a su agresor a metros de ella y transmitiendo en vivo. El asunto fue aprobado por mayoría, excepto por Cruz (Carlos). Nunca se preservó su integridad.

"Yo gano 3 mil pesos, me los paga la comuna y respondo al concejal Cruz. Me extraña que después de 11 meses salgan a decir esto. Antes, todos los ediles me ocupaban para diferentes tareas, hasta para ir a comprar azúcar", relató.

Según el presidente del cuerpo, Leonardo López, "es empleada municipal y queremos saber su condición laboral".

Sobre el porqué no trataron el tema de la agresión argumentó "yo no sabía lo que se iba a tratar sobre tablas. Esta denuncia seguramente si toma carácter judicial la vamos a tener que investigar. No sabía de la denuncia", repitió.