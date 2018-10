Usuarios de Saeta piden un resarcimiento

José Lazarte, presidente de la Asociación Civil AYNI (que trabaja en defensa de los derechos de los consumidores), presentó una denuncia colectiva contra Saeta ante la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia "por la no prestación del servicio del transporte público de pasajeros".

Además de pedir la normalización del servicio, la entidad planteó que Saeta debe ser multada y ofrecer un resarcimiento a los usuarios. "Se debería compensar a los usuarios con servicio gratuito durante la misma cantidad de días y en la misma franja horaria", reclamó Lazarte.

La próxima semana se realizará la primera audiencia. "No es por el paro sino por la no prestación del servicio de transporte que la empresa tiene que brindar", señaló el referente, que entiende que la medida de fuerza es una cuestión que se tiene que resolver en el ámbito de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

"No se puede dejar cautivo al usuario vulnerando sus derechos de no poder contar con el servicio en la hora nocturna. Estamos hablando de trabajadores y estudiantes que quedaron a la deriva en un horario que tampoco garantiza la seguridad de nadie", dijo Lazarte.

"Fue difícil"

Jorge Flores, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), confirmó el fin del paro ayer, tras una reunión del sindicato y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), en la Secretaría de Trabajo de la Nación.

"No es que no veamos la realidad, la verdad fue muy difícil, sobre todo para los usuarios. Acá la clase trabajadora no desempeñaba sus tareas con normalidad, pero por suerte se llegó a un acuerdo, seguramente se consiguió lo que se pedía, no pude ver el acta", afirmó.