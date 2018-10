Lo aseguró el traumatólogo colombiano Germán Ochoa, quien aseguró que “tiene una severa artrosis en sus dos rodillas y ya no tiene cartílagos”.

“A Maradona hay que ponerle prótesis en las rodillas, no hay otra solución”

El médico traumatólogo colombiano Germán Ochoa, quien atiende a Diego Armando Maradona, aseguró hoy que el actual entrenador de Dorados de Sinaloa, México, debe operarse de sus rodillas debido a la artrosis que sufre.

Ochoa expresó, en diálogo con la señal TN, que “Maradona debe someterse a una intervención quirúrgica para colocarle unas prótesis en sus rodillas”, fueron las palabras del colombiano.

El médico especialista en rodilla atiende al argentino desde 2004. Ochoa contó con detalles el problema que sufre Maradona y que le produce fuertes dolores al caminar, afirmando que la única solución es pasar por el quirófano.

“Maradona tiene una severa artrosis en sus dos rodillas y ya no tiene cartílagos. Los huesos tocan entre sí, el fémur con la tibia y el peroné. Es un problema grave porque le provoca mucho dolor, inflamación y dificultad para desplazarse”, afirmó el actual doctor del equipo colombiano América de Cali.

Ochoa dijo que Maradona sabe que la única solución es operarlo y colocarle prótesis de ambas rodillas.

Al ex capitán del seleccionado campeón del mundo en 1986 se lo observó caminando con dificultad y con ayuda de un asistente en el último entrenamiento de Dorados de Sinaloa, el conjunto de la segunda división de México que él dirige.

Por último, el doctor especificó que el problema que tiene el Diez no le generaría dificultades para caminar en el futuro. “Los avances de la tecnología permiten una solución. Pero la manera más prudente e inteligente de llegar a una solución es operar las dos rodillas”, finalizó.