Martino niega haber tenido contacto con la Selección de México

Gerardo Martino negó que mantenga contactos para dirigir a la selección mexicana y aseguró estar centrado únicamente en el Atlanta United, con el que busca el título en la Major League Soccer.

"Como dije, cuando haya alguna noticia que aclarar les haré saber. No he hablado con Darren (Eales, presidente del Atlanta) esta semana. No he tenido oportunidad. Nos enfocamos en Chicago.

Lo más importante es estos dos juegos siguientes y lo que queda de la temporada", señaló el exentrenador de las selecciones argentina y paraguaya y el Barcelona entre otros, que termina contrato con el cuadro estadounidense al final de la campaña.

"No tengo nada que decir. No tengo por qué clarificar cosas que yo no he dicho. Esto siempre es igual: cuando haya alguna noticia, nos aseguraremos de informar, hasta entonces, nada ha cambiado desde la última vez que hablamos", agregó.

Medios estadounidenses y mexicanos dan prácticamente por hecho su fichaje como nuevo seleccionador del "Tri" cuando finalice la temporada de la Major League Soccer, algo que el argentino ha desmentido desde hace semanas.

Martino tiene al Atlanta como líder de la Conferencia Este y mejor equipo de la liga, con 66 puntos en 32 partidos, y es el máximo favorito a hacerse con el título.