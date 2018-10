Macri cerró el 54º Coloquio de IDEA: "No hay lugar para que recaiga sólo en la política el diseño del país"

El presidente Mauricio Macri resaltó esta tarde que "no hay lugar para que recaiga sólo en la política el diseño del país". Al cerrar el 54° Coloquio de IDEA en Mar del Plata, subrayó: "Todavía uno encuentra mucho enojo, mucho resentimiento, mucha bronca, búsqueda de responsables, empecinamiento con cosas que no funcionaron".

"La sociedad tiene que ser muy activa", evaluó y sostuvo que "no hay que aceptar que si no funcionó en el pasado, no funcionará en el futuro".

Además, el primer mandatario también destacó el "plan de infraestructura" y aseguró: "Terminamos 818 obras en menos de tres años".

"Necesitamos más coraje de todos para poner las cosas sobre la mesa", consideró.

En tanto, remarcó: "La competitividad es absolutamente todo, la productividad es todo. Es la razón de vivir. Significa poder generar empleo privado de calidad. Significa dar un rol a cada argentino".

El presidente también llamó a los sindicatos a "hacer cosas inteligentes" en el país, y volvió a cuestionar la legislación laboral. "Una vez más, convoco a los gremios a que nos sentemos y hagamos cosas inteligentes para nuestra gente", apuntó y aseguró que se deben "evitar las mafias que se generan alrededor" y remarcó: "No podemos tener un costo logístico que es el doble de la región, no podemos tener métodos mafiosos". "Si esto no cambia, cientos de miles de puestos de trabajo no se van a generar. No es una cuestión personal, limita nuestro futuro", indicó y afirmó: "Lo mismo con la legislación laboral".

Recordó que el Gobierno logró poner en marcha la ley de ART, aunque resaltó que "no alcanza".

Aseguró que se preocupa "más que ninguno en la historia" por la creación de empleo y puntualizó: "Me obsesiono todos los días".

"Me enojo cuando se dice que la pyme es buena y la empresa grande es mala", se quejó y señaló que esa consideración "es un absurdo".

De ese modo, argumentó: "El país va a crecer cuando las decenas de miles de pymes sean grandes".