Realizarán acciones de concientización para preservar la "Laguna Esmeralda"

Pobladores locales, autoridades municipales e investigadores científicos de la Universidad Nacional de Salta manifestaron su preocupación por el fuerte impacto de la nueva actividad recreativa promocionada en la “Laguna Esmeralda”. A través de una ordenanza municipal y acciones realizadas por la comunidad originaria Kolla Kondorwaira de Potrero de Castilla se espera concientizar a los visitantes de la importancia de la laguna para el equilibrio ecológico e hidrológico de la cuenca y su valor socio-cultural.

Muy cerca de la ciudad de Salta, los cerros esconden esta maravilla de la naturaleza. La llamada "Laguna Las Paicas" por los pobladores locales, o ‘Laguna Esmeralda’ por los ocasionales visitantes, ha sido objeto en estas últimas semanas de una desmedida invasión de personas que al enterarse de su existencia por las redes sociales y medios masivos de comunicación, decidieron acercarse a conocerla.

Esta situación ha despertado una fuerte alerta en quienes habitan estos parajes y conocen la fragilidad de la zona. ¿Por qué esta preocupación? ¿Cuál es la importancia de la laguna como patrimonio natural y cultural de la región? ¿Qué podemos hacer entre todos para prevenir los efectos negativos de su uso recreativo?



Valor escénico y servicios ambientales hídricos

La laguna se inserta en el paisaje de los cerros, contrastando su verde color y transparencia con la aridez de las montañas y las rocas del río. Su observación moviliza sentimientos de magnificencia, espiritualidad y respeto en el contacto con la naturaleza. Las percepciones de sorpresa al llegar al lugar se entremezclan con la paz que trasmite el agua acunada en el recodo del río. Pero no sólo es cuestión de paisaje. La laguna cumple una función clave en la regulación de la cuenca hídrica del Río de Las Nieves. El agua se acumula en una zona deprimida donde convergen dos afluentes del río, encajonándose entre la ladera de un cerro y una barranca natural producto de los sedimentos acumulados por el “Volcán” (nombre con que los pobladores locales se refieren al efecto de las fuertes coladas de barro que cíclicamente ocurren en la zona). Técnicamente, la llamada laguna no lo es en realidad, ya que el agua embalsada escurre de manera permanente, unificando dos brazos del río que continúa su curso natural aguas abajo.

Si bien no existen estudios hidrológicos históricos, los conocedores de la zona dan cuenta de que el tamaño de la laguna alterna año a año, llegando a desaparecer en algunos períodos. Esto podría corresponderse con ciclos climatológicos secos y húmedos, fenómeno que debería profundizarse con investigaciones de la dinámica hidrológica de la cuenca y sus variables geológicas y geomorfológicas locales.

La cuenca del Río de las Nieves brinda importantes servicios ambientales hídricos constituyéndose en una cuenca provisora de agua para las áreas rurales y urbanas cercanas (Vaqueros, La Caldera y zona norte de la ciudad de Salta).



Fragilidad ambiental, riesgos naturales e impactos antrópicos

La activación del uso turístico-recreativo sin control en la laguna, nos obliga a pensar en la fragilidad del ecosistema. Además de las funciones hídricas descritas, la laguna cumple un papel clave en el funcionamiento del ecosistema. En este sentido, por ejemplo, es fuente de alimentación y refugio de la fauna autóctona (principalmente aves y peces).

La actividad recreativa amenaza este ambiente natural, pudiendo potencialmente modificar los nichos naturales, asustar los animales con el ruido, contaminar el cuerpo de agua y alrededores con basura y degradar los bosques aledaños con acciones extractivas puntuales o la generación de incendios.

Asimismo, los riesgos de deslizamientos y otros procesos erosivos se incrementan con la entrada de numerosos vehículos que atraviesan el lecho del río y las laderas, sin consideraciones atinentes a la preservación de este sitio.



Vivir en los cerros

Desde tiempos inmemoriales, los habitantes de la zona han convivido en armonía con los recursos naturales que les brinda la región. Para quienes viven en los cerros, la laguna representa un lugar de descanso y regocijo en el camino hacia y desde los puestos, como así también una fuente de agua para las familias y el ganado. Valorar y proteger este patrimonio natural y cultural se convierte en prioridad en este momento,

en que se pone en riesgo el equilibrio de la naturaleza y la vida cotidiana.

El esfuerzo de abrir y mantener el camino cada año (a pala y pico, por la propia comunidad, y con máquina en algunos tramos con apoyo de los municipios) se ve amenazado por el incremento de la circulación de todo tipo de vehículos, que podría

destruirse antes de la llegada de las lluvias y las crecidas. Este camino se utiliza para subir mercadería y bajar la producción local de los puestos, siendo ésta una de las señales más evidentes del aislamiento geográfico de estas familias pero también de la

fuerza del trabajo comunitario que logra subsanar esta necesidad.

Las actividades de subsistencia de los pobladores locales, también se ven afectadas y desafiadas por las acciones especulativas de algunas “empresas”, que aprovechándola nueva oportunidad ofertan la laguna como destino “turístico” y lucran sin dejar ningún beneficio en las comunidades.



Custodios locales

Las visitas multitudinarias a la laguna los últimos fines de semana, ha llevado a reunirse a diferentes actores sociales preocupados por esta situación y a pensar acciones conjuntas para protegerla. Recientemente se elaboró una ordenanza municipal (Municipio La Caldera, ordenanza núm. 683) para la regulación del uso recreativo de la laguna, promoviendo medidas de valoración y cuidado socioambiental.

En primer lugar, los integrantes de la comunidad originaria Kolla Kondorwaira de Potrero de Castilla actuarán como custodios de este patrimonio, controlando el ingreso al sitio y cobrando una contribución por persona para velar por el mantenimiento del camino y del sitio.

Diversas restricciones se implementarán para seguridad de los visitantes: Horario de ingreso de 8 a 17 hs.; prohibición de nadar, acampar, ingresar con mascotas, prender fuego y dejar residuos; no se permitirá el acceso en motos enduro ni la instalación de puestos de venta de comida y/o bebida de particulares. Dadas las dificultades de acceso y de comunicación en el lugar, estas medidas son necesarias no sólo para preservar la laguna natural sino también para la seguridad de los propios visitantes.



Juntos podemos colaborar

Quienes buscan visitar estos sitios, suelen ser personas con espíritu aventurero y que sienten un llamado especial de la naturaleza. La invitación es por tanto a sumarse como custodios de este paisaje maravilloso, único y frágil. Conociendo los servicios socio-ambientales que brinda, no podemos más que sumarnos a la movida de resguardarlo, como patrimonio para nuestra generación y para nuestros hijos.