En el Coloquio de IDEA, Pichetto apuntó contra Macri: "No sabe adónde va"

En un panel junto a Luciano Laspina y Marco Lavagna, el jefe del bloque de senadores del bloque Justicialista, Miguel Ángel Pichetto, criticó hoy al presidente Mauricio Macri y consideró que "no sabe adónde va", al tiempo que lanzó chicanas y le pidió "todas las facultades" para el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

"Yo le tengo gran respeto al Presidente, con quien conversé en varias oportunidades. Él se definió conmigo como un piloto de tormentas; sin embargo, mi impresión es que no sabe adónde va. Y considero que no hay buen viento para quien no sabe adónde va. Su mirada (de la gestión económica) fraccionada creó gran cantidad de problemas", evaluó el rionegrino.

En el Coloquio de IDEA, Pichetto les mojó la oreja a Macri y a Dujovne, que estaba sentado en el auditorio: "¡Denle todas las facultades!".

Risas y aplausos cuando habló del exministro de economía K: "No pongan especialistas en historia económica: ¡ya lo tuvimos a Kicillof!" pic.twitter.com/kLcon9XX6V — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 19 de octubre de 2018

En el escenario central de la edición número 54 del Coloquio de IDEA y ante el público, entre el que se encontraba Dujovne, Pichetto expresó: "Le pido, señor Presidente, que le dé poder a un solo ministro y que ponga gente que sepa de historia económica, porque si no, cometen errores gravísimos. No pongan historiadores a manejar política económica, ya lo tuvimos Kicillof", resaltó el senador, desatando risas en los presentes.

Los cuadernos de las coimas

Al referirse a la causa de los cuadernos, el patagónico afirmó que "muchos de los empresarios que están siendo investigados el año pasado estaban acá", pero señaló: "Me parece mucho más importante salir de la visión jacobina, salir de este proceso de autocrítica feroz".

En ese sentido, el legislador dijo que se debe encontrar la forma de "defender la continuidad de las empresas argentinas y del trabajo argentino".

"Hay que encontrar la forma de ver cómo hacemos para impedir que los activos de esas empresas no se reduzcan a la mitad, no se nacionalicen, hay todo un debate", indicó.

Luego, Pichetto hizo referencia a las internas en Cambiemos y sin nombrarla directamente aludió a la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió: "Hay voces que se levantan en el oficialismo y socavan la autoridad. Es un problema de liderazgo político (del Presidente)".

El senador nacional sostuvo, en tanto, que si la Reforma Laboral que pretende poner en marcha el Gobierno implica un "megaajuste sobre los estándares laborales de los trabajadores, no va a salir".

"Ese tema tiene que ver con una visión de Estado del que el sector empresario tiene que participar", analizó. Y agregó: "Estoy convencido de que el sector empresario argentino se va a sentar si es para crecer, generar desarrollo".

"Ahora, si es un mega ajuste sobre los estándares laborales de los trabajadores, no va a salir", aclaró.

Por otro lado, consideró que el manejo del Banco Central por parte de Federico Sturzenegger fue "bochornoso y deja abiertos interrogantes del mal desempeño".

Al referirse a la discusión por el Presupuesto, consideró que el "fracaso" de su aprobación "sería una muestra de la incapacidad de dar respuestas a una coyuntura concreta".



Laspina dijo que Macri es un "Presidente de lujo"



Por su parte, Laspina defendió a Macri y resaltó que -a su entender- "es un Presidente de lujo".

"Creo que es difícil dudar de su capacidad de liderazgo cuando se trata de un dirigente que creó un partido y llegó a la Presidencia. Y no dudo que va a demostrar que el camino que eligió es el correcto y la Argentina saldrá adelante", subrayó el diputado del PRO.

Opinó, en tanto, que "el acuerdo con el Fondo necesita este Presupuesto", que la próxima semana obtendría dictamen de mayoría en la comisión que preside en la Cámara baja.

"Necesitamos ratificar el rumbo de la política monetaria", afirmó el legislador macrista.

A su vez, Lavagna también cuestionó al Gobierno y evaluó que "su objetivo hoy es ajustar la economía y hacerla cada vez más chica. En ningún momento se piensa como hacer para expandirla y generar puestos de trabajo".

"El Gobierno está en un círculo vicioso del cual no sabe salir", manifestó.

Y concluyó: "Cuando vemos que las tasas de interés están en 75%, que la actividad productiva sigue cayendo, que la generación de puestos de trabajo disminuye, que los despidos aumentan, que llegar a fin de mes cada vez cuesta más, que la inflación del último mes fue la más alta desde abril 2002, entendemos que claramente el camino no es el correcto".