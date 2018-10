La U y el Jockey deben ganar esta tarde y esperar    

Los dos están complicados. Tanto el Jockey Club como Universitario. Es que, para clasificar a la próxima instancia del Súper 10 del Regional de Rugby, deberán ganar sus partidos y esperar otros resultados.

El Jockey quizá está un poco más incómodo ya que irá en busca de la hazaña como visitante, frente a Huirapuca, que precisamente debe ganar para asegurar su clasificación. Es decir, en este partido se disputarán mano a mano un gran porcentaje. Si el albirojo pretende clasificar, deberá vencer hasta con punto bonus y luego esperar los resultados de Universtario de Tucumán y Tucumán Lawn Tennis.

Algo similar sucede con la U de Salta, que recibirá, en su predio del Hayco, a Old Lions, equipo santiagueño que se encuentra prácticamente en la misma situación.

Tucumán Rugby es el líder del Súper 10, con 35 puntos, seguido por los Tarcos, con 23, Natación y Gimnasia con 22, Universitario de Tucumán con 19, lo mismo que Huirapuca, Tucumán Lawn Tennis con 17, Universitario (S), Jockey Club y Old Lion con 15 unidades.

Cabe recordar que el primero (Tucumán Rugby) y el segundo clasifican directamente a la semifinal, mientras que el tercero, cuarto, quinto y sexto jugarán un play-off previo para definir a los otros dos semifinalistas.

La última fecha se completa con los partidos: Los Tarcos-Lince, Natación y Gimnasia vs. Tucumán LT y Tucumán Rugby-Universitario (T).

También se jugará la última fecha de la zona promoción y Gimnasia visitará al Jockey tucumano .

ZONA CAMPEONATO

A las 16.30

Los Tarcos vs- Lince

Huirapuca vs. Jockey (S)

Universitario (S) vs. Old Lions

Nat. y Gim. vs. Tucumán LT

Tuc. Rugby vs. Uni. (T)

ZONA PROMOCIÓN

A las 16.30

Tigres vs. Santiago Rugby

Jockey (T) vs. Gimnasia y Tiro

Coipu vs. Tiro Federal

Cardenales vs. Corsarios

Santiago LT vs. Aguará Guazú