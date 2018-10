El plantel de Juventud Antoniana inició un paro por falta de pago

Solo 11 días le duró la tranquilidad de Salvador Mónaco al frente del plantel de Juventud Antoniana. Ayer el entrenador se encontró con el primer cimbronazo, porque los jugadores le informaron que tomaron la determinación de no entrenar hasta tanto los dirigentes hagan efectivo los haberes atrasados. El grupo estuvo citado para realizar la práctica de fútbol, en turno vespertino en el Fray Honorato Pistoia, que había organizado el DT Mónaco, quien tenía previsto probar a Gustavo Mendoza en lugar de Julio Montero (quedó descartado para jugar frente a Sarmiento de Chacho por un esguince en una de sus rodillas), pero no fue posible por la medida de fuerza que adoptaron los futbolistas, que sin duda trastocó todos los planes.

El plantel antoniano reclama que se complete el pago de agosto, dado que desde hoy comenzó a correr la fecha de pago que debe realizarse por el mes de septiembre. Incluso aparecieron otros ítems en los vínculos con los jugadores que no se dieron cumplimiento.

En caso de que no se haga lugar al pedido, hoy la medida de fuerza seguirá firme, aunque el técnico Salvador Mónaco se mostró optimista en que se pueda solucionar el reclamo de los jugadores. “Hay que tratar de hacernos fuertes en estos momentos difíciles. No es fácil, pero bueno, en este momento hay que mostrar el temple para sacar adelante esta situación”, explicó Mónaco a El Tribuno.

Mónaco también habló de la charla previa con la dirigencia: “Hay que entender que son momentos difíciles. Hay que brindarle tranquilidad a los jugadores y hay que saber que el plantel es corto. Nosotros tenemos que tratar de que este plantel se mantenga unido. Qué este plantel siga hasta el final y que no se vaya ningún jugador. Entonces, eso nos va a dar la posibilidad de pelear por cosas. Son situaciones y debemos sobrellevarlas. No son las ideales y se pusieron así. Hay que tratar de pensar en mañana (hoy) y en el día martes, que es los más importante”, declaró el DT.

Se le consulto si aparte de Russo se irá algún otro jugador, a lo que respondió: “Ojalá que no se vaya más nadie y que les pongan el hombro a esta situación. De eso estoy convencido. Los jugadores hicieron un gran esfuerzo estos días. Hemos trabajado en doble turno. Hoy (por ayer) tomaron esa decisión y esperamos que mañana (hoy sábado) se pueda rever para el bien de Juventud”.