Peña solidaria a beneficio del Centro de Rehabilitación Física

El jueves 11 de octubre se llevará a cabo una gran peña solidaria, en el local de Balcarce 935. La velada contará con la actuación estelar de la destacada solista Paola Arias. La cartelera se completará con artistas locales. Será a beneficio de Ceprefis (Centro de Rehabilitación Física de Salta).

El Centro Provincial de Rehabilitación Física de Salta, cuenta con un plantel de profesionales en las especialidades de fisiatría, psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, acompañantes terapéuticos, kinesiología, y asistencia social.

Asimismo se desarrollan en el lugar talleres de estimulación cognitiva, cocina, jardinería y carpintería, como parte de algunos tratamientos y desarrollo de capacidades.

El organismo brinda asistencia a todas aquellas personas con discapacidad neuromotora y osteomioarticular, que no tengan cobertura social y presenten demanda de tratamiento terapéutico intenso.

Es destacable la labor de los profesionales, no sólo por la forma responsable en la que desarrollan su trabajo, sino también por el compromiso hacía la comunidad porque trabajan de manera incansable para lograr la rehabilitación de personas que han sufrido por distintas causas, alguna limitación.

También se destaca el crecimiento del centro desde su creación y es modelo en el norte argentino porque no existe otro igual, sumando actualmente gran desarrollo tecnológico aplicado a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables, a través del trabajo de un grupo de expertos en mecánica y movilidad anatómica.

Este año, se inauguró en el Centro de Rehabilitación Física de Salta una pileta de hidroterapia, destinada a pacientes de esta institución y a la atención de chicos y adultos con diferentes discapacidades y patologías.

La pileta está destinada para el abordaje osteomioarticular de los 200 pacientes que asisten al Centro de Rehabilitación Física y a la Fundación de la Hemofilia de Salta.

El proyecto se concretó gracias al financiamiento de Novo Nordisck Heamophilia Foundation, una entidad europea que aportó los fondos para la obra, y al apoyo del Ministerio de Salud de la Provincia. El proyecto, denominado “Abordaje osteomusculoarticular del paciente con hemofilia y enfermedad de Von Willebrand” fue aprobado por esta ONG y tendrá vigencia hasta el año 2019.

La pileta mide 3 metros de ancho por 4 metros de largo y tiene tres niveles diferentes, lo que permite el ingreso de pacientes en sillas de rueda y con movilidad reducida de manera sencilla para que los profesionales de la salud puedan trabajar con ellos. Además, cuenta con un sistema ecofriendly para climatizar el agua y el ambiente a través de un sistema de paneles solares, lo que significa un ahorro de energía eléctrica importante.

La sala de terapia acuática tiene también 2 minihidromasajes para extremidades inferiores y superiores, tanto para adultos como para pacientes pediátricos. Todo el sistema eléctrico de la misma es nuevo, cumpliendo de esta manera con las condiciones de seguridad exigidas por la Asociación Electromecánica de Argentina.