El impactante video de Sol Pérez destruyendo un auto en la calle

Las imágenes impactan: una mujer rubia, con un palo, destroza el parabrisas trasero de un automóvil estacionado que tiene un moño rojo sobre el techo. Pero mayor impacto causa cuando se comienza a especular con que la protagonista del video sería Sol Pérez. En Involucrados, el ciclo que conduce Mariano Iúdica por la pantalla de América, sacaron al aire la tremenda grabación en la que se ve perfectamente como se destroza el vidrio del vehículo.

Y tras especular sobre si era o no Sol Pérez, desde el ciclo se comunicaron con el productor de la ex Chica del Clima, y se encontraron con una sorprendente respuesta: “Sol confirma que es ella la del video“. Sin dar más detalles, las versiones se dispararon. ¿Habrá sido el regalo de un futbolista que la decepcionó? ¿O se tratará de alguna campaña encubierta? De momento, Sol no dio más detalles.