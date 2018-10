Una madre denunció que su hija también sufrió abusos de parte del padre Lamas

Luego de que Juan Carlos García decidiera hacer público que en su adolescencia fue abusado sexualmente por el excura de Rosario de Lerma Emilio Lamas, una mujer quiso contar la historia de su hija Carla quien también habría sufrido abusos por parte del mismo padre. Lo hizo durante la conferencia de prensa a la que había convocado García para contar a los medios locales el estado de su causa por la que hoy fue llamado a declarar.

Carla, quien cambió de género y actualmente vive en Buenos Aires, le contó a su madre Sonia Ríos hace cinco años lo que le había sucedido y fue ella quien hoy decidió tomar el micrófono, envalentonada con el testimonio de Juan Carlos García: "Cuando tenía 11 años fui violada por mis propios familiares cercanos y por eso decidí confiar el cuidado de mis hijos a la Iglesia. Pero no fue así y ahora quiero justicia para mi hija. Ella hace 5 años me contó su historia y yo no tuve las fuerzas para seguir escuchándola, pero decidí ya no callar más. Yo no estoy en contra de la Iglesia Católica, pero sí de los pedófilos que ampara la institución", expresó.

Relató que su hija -quien era muy activa en la parroquia de Rosario de Lerma- fue manoseada por Lamas cuando tenía entre 11 y 13 años, razón por la que lo denunció en el Arzobispado pero sin veredicto hasta la actualidad. "Ese hombre tiene que estar preso por el daño que le hizo a mi hija", expresó.

Alentó así a todos a aquellos que sufrieron algún tipo de abuso a que hablen: "No debemos callarnos", dijo.