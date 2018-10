El jefe de la Armada sobre submarino: “Si no lo podemos encontrar, es que no se puede encontrar”

El jefe de la Armada Argentina, vicealmirante José Luis Villán, afirmó hoy en el Congreso que el submarino ARA San Juan, desaparecido en noviembre de 2017, está siendo buscado con ‘la máxima tecnología‘ y si el rastrillaje no da resultados es porque ‘no se puede encontrar‘.

Villán, que quedó interinamente al frente del Estado Mayor de la Armada tras la salida de Marcelo Srur, se presentó ante la Comisión Bicameral de Investigación de la Desaparición y Búsqueda del Submarino ARA San Juan, que se reunió en el edificio anexo del Senado.

‘Hoy estamos buscando con la máxima tecnología, si no lo podemos encontrar, es que no se puede encontrar‘, afirmó el vicealmirante al ser consultado por los senadores sobre qué ocurriría en caso de que no se encuentren evidencias sobre lo que ocurrió.

Villán agregó que ‘hay submarinos que se encuentran 30 años después‘ y recordó que ese tipo de naves ‘están hechas para no ser detectadas‘, pero aseguró que tiene ‘confianza‘ en el proceso de búsqueda.

‘Tengo confianza‘, afirmó el jefe de la Armada tras indicar que espera que ese no sea el caso del ARA San Juan porque ‘es fundamental un cierre para las familias que están sufriendo‘.

Nuevos datos

Por otra parte, un suboficial afirmó ante la Justicia que fue presionado por sus superiores para borrar tres posibles intentos de comunicación del submarino ARA San Juan, desaparecido en alta mar con 44 tripulantes a bordo.

Se trata del suboficial Rubén Espínola, quien declaró este martes ante la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, que el día en que se perdió contacto con la nave y que habría sufrido una explosión escuchó a las 14.18 tres frecuencias distintas, de pésima calidad sonora.

Según narró, decidió comunicarse con su par de Puerto Belgrano, Valeria Noemí Carranza, quien desestimó que las llamadas pudieran provenir del ARA San Juan.

Tres días después, Espínola dijo haber solicitado a su jefe, el teniente de fragata Rolando Conci, que anotara en el libro de guardia las tres frecuencias emitidas casi cuatro horas después del momento en que se supone se produjo una explosión en la nave.

El suboficial afirmó que el 20 de noviembre de 2017, Conci lo presionó para que borrara de los registros de la estación de radio de la Base Naval esos intentos de comunicación de la nave.

Espíndola dijo desconocer el motivo del pedido, pero aseguró que él se negó a adulterar el libro de guardia.

De acuerdo con su declaración ante la Justicia, las autoridades labraron un acta y el 31 de enero Conci le tomó declaración a Espínola y le aseguró que el pedido provenía directamente de la jueza Yáñez, algo que la magistrada le negó hoy.

El suboficial también aportó datos sobre donde quedó registrada esa supuesta ‘testimonial‘ que le fue tomada en la Base Naval de Mar del Plata.

Espínola había declarado meses atrás en la Comisión Bicameral sobre intentos de comunicación en las tres frecuencias de comunicación del submarino, pero al declarar hoy ante la justicia se desdijo y aseguró que fue presionado y que le hicieron firmar un documento, según indicó la abogada Sonia Kreischer.

La letrada es socia de Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas desaparecidos y querellante en la causa, que se embarcó en la nave contratada para la búsqueda de ARA San Juan.