Darío Grandinetti, furioso contra Macri: “Quiero que se vaya, aunque no cumpla el mandato”

En las últimas semanas varios actores se metieron en polémicas con el Gobierno. Esteban Lamothe pidió en un tuit que Mauricio Macri renuncie, pero lo criticaron tanto que lo borró. Luego, Dady Brieva subió la apuesta: dijo que prefería que los integrantes del actual Ejecutivo “se queden hasta el final y que la pasemos mal”. Ahora, una figura del cine salió a cuestionar en forma muy dura a la administración nacional. Darío Grandinetti, reciente ganador del premio Concha de Plata en el Festival de San Sebastián por su actuación en la película Rojo, cuestionó con duros términos a la gestión del Presidente y pidió que “si se tiene que ir mañana, se vaya”.

“Quiero que este Gobierno se vaya. No me importa si cumplen el mandato; si se tienen que ir mañana, que se vayan, pero no quiero sangre y dolor. Que se vayan y que no vuelvan. Mientras no sea por un golpe de Estado, si se tienen que ir mañana porque la gente dijo: Váyanse por favor porque ya no los aguantamos más, bueno, que se vayan”, sostuvo al programa radial del periodista Roberto Navarro, identificado con el kirchnerismo.

El actor, también, cruzó al sector de la sociedad que votó a Macri. “Es como que parte de la clase media no quiere que la clase baja ascienda. Esto viene de momentos en los que nosotros no habíamos nacido. Esto empezó cuando salieron a matar indios para quedarse con las tierras. La grieta no la inventó el kirchnerismo”, opinó.

Consultado sobre esa división en la sociedad argentina, también se mostró opositor a la gestión actual. “Quiero seguir en la vereda de enfrente de quienes odian a los pobres, no quiero reconciliarme, con esa gente no se puede construir nada. No me interesa. ¿Qué sociedad podés construir?”, se preguntó.

Grandinetti ve el futuro en forma negativa a partir de las políticas económicas que introdujo la gestión de Macri. Sobre todo, en referencia al millonario préstamo que el FMI extendió en las últimas semanas. “Lo que nos espera no es nada bueno. Cuando te dan guita estos tipos no es para educación, salud y otras cosas. Es para algo diferente. Únicamente este gobierno con un grado de subnormalidad muy grande puede celebrar un acuerdo con el FMI”, lanzó.

“Lo que no quiero es que eso cueste sangre o dolor. Como este Gobierno ya se ha preparado para reprimir, sería doloroso. Mucha gente avisó que esto podía ocurrir, esto no puede sorprender a nadie. ¿Cuándo la derecha en el mundo hizo algo por el pueblo?”, cerró Grandinetti.