El Premio Nobel de Física fue otorgado por los inventos en el campo de los láser

El Premio Nobel de Física fue entregado hoy a Arthur Ashkin, Gérard Mourou y Donna Strickland por sus ‘innovadores inventos en el campo de la física de los láser‘, anunció la Academia de las Ciencias de Suecia.

Una mitad del galardón fue otorgado al estadounidense Ashkin por las “pinzas ópticas y su aplicación a los sistemas biológicos”. El comité explicó que el científico “tuvo un sueño: imagina si los rayos de luz pudieran ponerse a trabajar y mover objetos. Realizó su sueño al crear una trampa de luz, que fue conocida como pinza óptica”.

Science fiction has become a reality. Optical tweezers make it possible to observe, turn, cut, push and pull with light. In many laboratories, laser tweezers are used to study biological processes, such as proteins, molecular motors, DNA or the inner life of cells.#NobelPrize pic.twitter.com/tWK55J4VcP