Un chico cordobés encontró una billetera con 25 mil pesos , buscó al dueño y lo devolvió

Agustín Bautista tiene nueve años y vive en La Carlota, Córdoba. Hace unos días, encontró una billetera con 25 mil pesos y no dudó en devolver la plata a su dueño. El nene vive con sus papás y sus cinco hermanos a quienes les mostró su hallazgo ni bien llegó de hacer las compras con su mamá. “Esto no es nuestro y hay que devolverlo”, les dijo el chico al sacar de su mochila el dinero que había encontrado.

Según explicó Verónica, la mamá, “cuando el propietario llegó a buscarla, lloró y le agradeció mucho a Agustín”. La noticia movilizó a los vecinos de la localidad y a las autoridades municipales y policiales que decidieron reconocer al chico en su escuela. Sus padres y hermanos lo acompañaron orgullosos al acto en la institución María Teresa Bedoni, donde el nene cursa cuarto grado. “Somos humildes pero honrados y lo que no es de uno, hay que devolverlo”, aseguró la madre a medios locales. “Si robás no vas a ningún lado y muchas veces lo hablamos en casa”, agregó.

En el lugar también estuvieron su maestra, Estela Langone, sus compañeros y autoridades de la Policía Departamental. Agustín estaba muy emocionado, pero la sonrisa que tenía se intensificó cuando vio la bicicleta que le regalaron. Con ella, Agus iba a poder llegar a la escuela más rápido, sin tener que atravesar toda la ciudad caminando.

Además, recibió botines, una pelota y una ayuda económica de 15 mil pesos, dinero que la mamá del nene usará para comprarse una cocina industrial y cocinar allí tortas fritas y pan casero que vende en el barrio.

Por su parte, la maestra Langone, quien fue la encargada de hacer conocer el gesto de su alumno, dijo: “El Día del Maestro, la mamá de Agustín y él me mandan un audio para saludarme. Después me comentaron lo que había pasado y creí que era una actitud que había que destacar. Teníamos que darlo a conocer porque es una luz de esperanza. Si bien debería ser un gesto normal que la gente obre así, tristemente no pasa”.

Sobre Agustín, la señorita aseguró orgullosa: “Es un nene bueno, sencillo, compañero, que se esmera por hacer sus tareas. Le gusta mucho jugar al fútbol, por ahí tengo que salir a buscarlo”.