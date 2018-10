"Big data", el desafío del periodismo actual

"Supongo que no quieren vernos a todos presos". Era la frase que llevaban buscando dos semanas cuatro personas entre los 5.000 mails que el juez Norberto Oyarbide entregó a los medios de comunicación, en 2010. Se refería a un mensaje que había cruzado el entorno del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime con la empresa China Citic, en la operación de compra de ferrocarriles a España. "Me dieron el CD con la base de datos pero, en la búsqueda, no aparecía. Ahí me dicen que Diego Cabot -el periodista que sacó a la luz los cuadernos de las coimas- lo recibió de otro lado, tenía 25 mil mails. Pusimos la frase en la base de datos y ­apareció! A partir de esto se publicaron cuatro notas", recordó Ricardo Brom, gerente de Inteligencia de Datos Editoriales de La Nación Data, sobre cómo comenzó a trabajar con inteligencia de datos en periodismo.

Hoy, Brom y su equipo están instalados en la redacción para colaborar a diario con los periodistas. Durante su exposición fue mostrando el camino recorrido hasta 2017, con casos puntuales -como los audios de Cristina Fernández en el caso Nisman-, en los que se trabajó con "herramientas simples y económicas".

Explicó que el término big data se refiere a "scrapear" una web, que es una técnica que sirve para extraer información de páginas web de forma automatizada, convertir los formatos en PDF, investigar y documentar, porque uno nunca sabe cuándo lo va necesitar o cuándo se van a cruzar los datos.

Aprender a analizar los datos y volcarlos en una base es un gran desafío para los periodistas en la actualidad. "Algunos dicen "eso no es para mí', piensan eso es para los grandes medios y no es así. Esto está al alcance de todos, incluso en lo individual", señaló Brom.

El panel que se hizo en la primera jornada de la 74ª Asamblea General de la SIP, en el Centro de Convenciones, se llamó "Big data monetizable al alcance de todos". "La monetización es la base de un periodismo de calidad, de investigación, no tiene que ver con los datos de la audiencia, sino con aquellos datos que son públicos, cómo investigar en ellos para obtener una nota informativa", observó Fernando Gómez Carpintero, al presentar a Brom.