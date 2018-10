VIDEO: Escandaloso videoclip de Alexander Caniggia donde se burla de los "sin plata"

El controvertido hijo de Mariana Nannis y de Claudio Paul Caniggia dedica su nuevo tema llamado “Barats” a los que no tienen dinero. y quema dólares.

Fiel a su estilo polémico y provocador, Alexander Caniggia subió a su cuenta de Youtube un videoclip de pésima calidad y gusto, que generó un fuerte repudio entre quienes lo vieron.

La canción se llama “Barats“, y según “El emperador”, como él mismo se hace llamar, está dedicada a “todos los que te critican y se meten en tu vida, los barats, esos seres que están debajo de nuestro nivel“, según publicó hace unos días como promoción del tema en su Instagram.

Mientras se describe como alguien de la high society, le dice a alguien que no tiene dinero cosas como “No es mi culpa que tu novia quiera ser mía. Es tu culpa por tener la cuenta vacía”.

Con una pésima entonación y una letra carente de sentido, el hermano de Charlotte Caniggia canta su tema mitad en inglés, mitad en castellano. Y dice: “Ustedes son todos unos barats. Yo valgo más de un millón”, mientras muestra, arroja y quema un manojo con dólares.

Hace unos meses el joven había subido en su Instagram una historia similar, burlándose de quienes no podían viajar al exterior. “Estoy acá viviendo la vida que ustedes no pueden vivir, chupelá. Disfruten de mi Instagram, seguidores que no pueden vivir una vida de lujo. Ustedes, “barats”, tranquilos y disfruten mi gran Instagram, que para eso está, sino ustedes jamás podrían subirse a un coso así”, escribió ante el repudio generalizado de sus seguidores.

El video cierra con una leyenda que remite a un pensamiento de “Lord AC”, que no es otro que el propio Alexander: “El que puede, puede. Y el que no, critica”.