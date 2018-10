Bonadio pidió la detención de Carolina Pochetti, viuda del exsecretario de los Kirchner

La causa de los cuadernos no tiene respiro. En forma sorpresiva, el juez federal Claudio Bonadio ordenó este sábado la detención inmediata de Carolina Pochetti, la viuda del exsecretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz, sus socios y el embargo de todos sus bienes y cuentas bancarias en la Argentina y el exterior en la causa de los cuadernos de las coimas. Así lo informó el periodista Daniel Santoro, de Clarín, citando fuentes judiciales.

En una resolución, Bonadio ordenó a la Policía Federal que también detenga y lleve a su despacho a los socios o supuestos testaferros de Pochetti, Sergio E. Todisco, Elizabeth E. Municoy, Carlos A. Gellert y Perla A. Puente Resendez.

Además, dispuso la captura internacional de Carlos Temístocles Cortez, otro de los imputados, que se encontraría en el exterior. La medida intenta recuperar unos 70 millones de dólares que Muñoz, pieza clave en la asociación ilícita descripta en los cuadernos de las coimas de Oscar Centeno, ex chofer del segundo del ministerio de Planificación Roberto Baratta, habría enviado a Estados Unidos, México, Suiza y Andorra.

Daniel Muñoz fue el secretario privado de los Kirchner que más bolsos con coimas recibió de Roberto Baratta.

Las órdenes de detención las firmó Bonadio luego de que su colega Luis Rodriguez rechazara un pedido en ese sentido del fiscal Carlos Stornelli, considerando que con un embargo de 10 millones y una prohibición de salir del país contra Pochetti y sus socios era suficiente. Tal como informó Clarín, Stornelli apeló la decisión de Rodríguez en esta investigación por enriquecimiento ilícito contra Muñoz y su sucesión ante la Cámara Federal porteña. Stornelli había hecho la solicitud de detención a los dos jueces en esas dos causas distintas.

El juez Claudio Bonadio se enfrentó con el juez Rodríguez y pidió la detención de Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz. Foto: agencia AP

Bonadio recordó que ya le había pedido a Rodríguez que se inhiba de seguir interviniendo en esta causa contra Muñoz porque era parte del expediente de los cuadernos de las coimas donde se investigan delitos más graves.

En su resolución, el magistrado dispuso que la Policía Federal allane los domicilios y oficinas de los imputados en todo el país, fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires y en Mar del Plata, así como secuestrar sus celulares y computadoras. Según las fuentes, Bonadio también habría ordenado enviar exhortos a los países donde los imputados tienen o tenían cuentas bancarias.

Muñoz fue el secretario privado de los Kirchner que más bolsos con coimas recibió de Baratta, tanto en el departamento de la Recoleta como en la residencia presidencial de Olivos. Desde allí estaba encargado de llevar los bolsos al Aeroparque para transportarlos en aviones oficiales o privados a Río Gallegos o El Calafate.

Posiciones encontradas

El jueves, tal como adelantó Clarín, la Sala II de ese tribunal -integrada por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia- habilitaron la detención de Pochetti y sus socios, al igual que el embargo de todos sus bienes en la Argentina y en exterior en un duro fallo, pero el juez Rodríguez les dio laeximición de prisión bajo una caución real.

El fiscal Carlos Stornelli junto a Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta que escribió los "cuadernos de la corrupción".

Entonces, Stornelli volvió a la carga y le recordó al magistrado que en 2010 una asociación ilícita supuestamente comandada por Muñoz -quien falleció en el 2016- desarrolló “diversas maniobras con el fin de que, por lo menos una porción de ese dinero ilegítimamente obtenido, se canalizara en bienes subrogados en el extranjero con el propósito de cortar todo lazo con los hechos ilícitos que los originaron”. En un largo fallo, el fiscal explicó como el entorno de la viuda de Muñoz sigue, a su criterio, moviendo la plata negra en el exterior para que la Justicia argentina no pueda recuperarla.

Muñoz había empezado la compra de bienes en el exterior en 2010, con el apoyo del estudio Mossac Fonseca, el mismo de los Panama Papers.

Si bien la viuda de Muñoz está imputada en una causa que tiene el juez Rodríguez, su ex marido fue uno de los principales receptores de coimas que recolectaba Roberto Baratta, la mano derecha de Julio De Vido, y así está acreditado en la causa de los cuadernos de las coimas.

Casa de Carolina Pochetti en el barrio de Saavedra. Foto: Carlos Sánchez (Clarín)

Pero el juez concedió el viernes mismo la exención de prisión a Pochetti y otros de los imputados bajo una caución real de diez millones de pesos. Además, ordenó su prohibición de salida del país y la conminó a presentarse ante su juzgado dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes.

“No concuerdo, de conformidad con los datos apuntados, que persista en relación a estas circunstancias un riesgo procesal cuando la propia parte ha tenido a disposición la información de vieja data y menos que represente entonces una potencial obstrucción a la justicia”, agregó el juez, según informaron fuentes judiciales a Clarín.

Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, acompañando al expresidente. Foto: María Eugenia Cerutti.

Horas más tarde, el fiscal Stornelli apeló la decisión de Rodríguez ante la Cámara Federal afirmando que la supuesta organización que maneja Pochetti sigue actuando en la actualidad y uno de sus miembros, Carlos Temístocles Cortez, habría viajado a Estados Unidos para supuestamente ocultar bienes.

Basándose en el fallo de la Cámara Federal del jueves, Stornelli no solo apeló la negativa del juez de detener a Pochetti, sino también a disponer el embargo de los bienes y cuentas descubiertos en Estados Unidos, Andorra y China, entre otros países. Esta pulseada tiene por ahora un final abierto.

La ruta del dinero​

Stornelli apunta contra los socios o testaferros de Pochetti. El fiscal sostiene que Cortez salió recientemente del país y movió US$ 2,5 millones a Suiza. Otros US$ 6 millones fueron trasferidos a la cuenta de la offshore llamada “Joda Negocios SA” en el banco Mercantil del Norte de México.

Muñoz había empezado la compra de bienes en el exterior en 2010, a través de empresas offshore y testaferros y con el apoyo del estudio panameño Mossac Fonseca, el mismo del escándalo de Panama Papers que investigó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés). Luego, Muñoz sacó US$ 20 millones y compró 16 inmuebles en Miami y Nueva York. Uno solo en Bal Harbour costaba US$ 5 millones. Lo hizo a través de quince offshore constituidas en Las Vegas y las islas Vírgenes Británicas, como una llamada Successful INC.

Muñoz, según surge de su declaración jurada, decía tener en 2010 solo un terreno en El Calafate.

En 2015, tras el cambio de gobierno, vendieron los inmuebles e hicieron transferencias a cuentas en el Banco Mercantil del Norte (México), el Citibank NA (Hong Kong, China), la Banca Privada de Andorra, el Bank Of America y el Florida Community Bank (ambos en Estados Unidos), entre otras entidades financieras. Así lo reveló un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirigen Mariano Federici y María Eugenia Talerico.

Además, la viuda integra las sociedades Patagon Adventure SRL, Patagon Experience SRL, Tabacalera del Norte S.A, Banana Ski Show y Cayuques y tiene un departamento en Mar del Plata, una casa en Villa La Angostura (Neuquén) y otra en esta Capital. Estos bienes en la Argentina, en cambio, sí fueron inhibidos por el juez Rodríguez.

Muñoz, según surge de su declaración jurada de bienes presentada ante la Oficina Anticorrupción decía tener en 2010 solo un terreno en El Calafate, una inversión por 240 mil pesos y 170 mil pesos en efectivo, así como en participación en las empresas petroleras Ds Majer SA y Proxy SRL. Pero no declaró nada de los bienes y cuentas descubiertos ahora en el exterior.

El juez Claudio Bonadio, el fiscal Stornelli y otros investigadores se preguntan si Muñoz les robó esta plata a los Kirchner o era el testaferro de los ex presidentes.

Fuente: Daniel Santoro - Clarín