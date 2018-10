La U hizo los deberes, pero no pudo clasificar 

Universitario y el Jockey tenían que ganar y en lo posible sumar punto bonus, sin embargo esas posibilidades no les aseguraban sus respectivas clasificaciones a la siguiente fase en el Regional del NOA de rugby, y con la calculadora en una mano y las redes sociales en la otra (para seguir los otros encuentros) ambos equipos salieron a jugar sus compromisos en la novena y última fecha del Súper 10, donde la U hizo todo bien, pero no pudo avanzar.

La U venció a Old Lions 40 a 15 con punto bonus, tras un segundo tiempo casi perfecto, aunque los resultados que llegaron desde Tucumán no le permitieron ubicarse entre los seis mejores de esta etapa.

Es que el Jockey cayó con Huirapuca en condición de visitante (27-19), Tucumán Lawn Tennis venció a Natación y Gimnasia (18-3) y si bien Universitario de Tucumán perdió (23 a 20 con Tucumán Rugby), logró el bonus ofensivo que lo dejó empatado en puntos con los verdes salteños y logró la clasificación porque hizo un try más que la U (5-4) en el juego que empataron en Salta 31 a 31.

Ahora los seis mejores del Súper 10 (ver el vinculado), continuarán en busca del ansiado título, mientras que verdes y albirrojos acaban de culminar su participación, según indicó el presidente de la Unión de Rugby de Tucumán, Jorge Juárez Chico.

Del séptimo al décimo no continuarán sus participaciones pese a que el reglamento indica lo contrario.

Según estipularon antes del comienzo del vigente Regional del NOA, del séptimo al décimo puesto deberían jugar para determinar sus posiciones finales y los cruces serían: el séptimo ante el octavo y el noveno con el décimo.

En caso de jugarse esos partidos, Universitario debería enfrentarse al Jockey, en un nuevo clásico salteño, mientras que Old Lions cerraría en Santiago del Estero frente a Lince de Tucumán. Habrá que esperar una nueva comunicación entre las uniones del NOA.

Dos que esperan en semis

Al término del Súper 10, seis equipos continúan en competencia, aunque dos esperarán en semifinales tras haber clasificado en primer y segundo lugar.

Se trata de Tucumán Rugby (que finalizó invicto con nueve triunfos) y Los Tarcos (con seis victorias y tres derrotas).

El restante queda de la siguiente manera: Huirapuca, Natación y Gimnasia, Tucumán Lawn Tennis y Universitario de Tucumán.

El tercero será local ante el sexto (en Concepción, Huirapuca recibirá a Universitario), mientras que, en el parque 9 de Julio, Natación será local ante Lawn Tennis. Los ganadores avanzarán a semifinales.