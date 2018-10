El plantel de Juventud, a pesar del paro y sin cobrar, viaja a Chaco

Con dos días sin entrenamiento el plantel de Juventud Antoniana viaja esta noche rumbo a Resistencia, Chaco, para jugar el martes desde las 21 frente a Sarmiento de esta ciudad, por la novena fecha de la zona 4 del torneo Federal A. Los jugadores del santo decidieron no entrenar entre viernes y sábado, debido a que la dirigencia no canceló un porcentaje por los haberes que quedaron pendiente del mes de agosto.

Ante el pedido, la única respuesta que recibieron los jugadores fue que recién habrá dinero el miércoles, cuando se produzca el regreso desde Chaco.

Con muy pocas esperanzas de recibir dinero, los jugadores se presentaron ayer en el club porque fueron citados por el DT Salvador Mónaco para efectuar la práctica matutina, pero como no hubo dinero, al igual que el viernes, resolvieron no practicar y directamente se reunirán esta noche en Lerma y San Luis para abordar el colectivo que trasladará al grupo a Chaco. Otra molestia de los jugadores, con un fin solidario, es que los dirigentes de Juventud aún no presentaron en la AFA los contratos como establece el reglamento.

“No, no se entrenó esta mañana (por ayer). Fuimos al club, nos presentamos, pero no entrenamos. La plata recién va a aparecer el día miércoles cuando regresemos de Chaco”, explicó Leandro Zárate con respecto la situación que hoy vive Juventud.

El viaje del plantel antoniano a Chaco no corre peligro, porque la Chancha Zárate confirmó que “sí, nosotros viajamos y salimos a las 21. No vamos a entrenar el domingo también y la única práctica la tenemos previsto realizar una vez que lleguemos a Chaco”.

Con respecto a los contratos, Zárate comentó lo siguiente: “Son 9 contratos que nos fueron presentados en la AFA y se sumó todo eso”.

El delantero dejó en claro que la medida de fuerza fue resuelta por unanimidad. “Es una decisión que lo tomamos como grupo, fue el día viernes cuando nos dijeron que no se iba a poder adelantar nada. Hable con el presidente (Carlos Alurralde a cargo de la presidencia) y él nos manifestó que la plata va estar el día miércoles, pero ya se había tomado la decisión de que si no aparecía la plata no se iba a entrenar. Lamentablemente es una situación complicada”, reflexionó Leandro Zárate.

Luego el jugador prosiguió: Sin duda porque nosotros vivimos de esto y del fútbol. Hay muchas necesidades. Los compañeros nos explicaron los motivos, por lo que el grupo tomó esta determinación”.

En referencia al equipo que el DT Mónaco dispondrá frente Sarmiento, Gustavo Mendoza por Julio Montero, el único cambio.