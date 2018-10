VIDEO: Brutal paliza de varios policías a un hombre acusado de un supuesto robo

“Pablo volvía de trabajar en Necochea, e iba a ver a su hijo que estaba con la madre en Quilmes, en ese momento robaron un auto y el ladrón se escapó; él justo pasaba por ahí y comenzaron a agredirlo”, dijo un familiar del hombre que recibió una terrible paliza por parte de la Policía Bonaerense en Bernal, partido de Quilmes.

Un vecino filmó cómo un grupo de policías lo golpeaba en forma salvaje antes de detenerlo. Se lo llevaron por “resistencia a la autoridad” y por “intento de robo” de un auto cuando “nada tenía que ver”, según señaló el testigo.

“El hombre terminó muy golpeado, en la filmación no se ve que no se resiste”, agregó. A esto hay que agregarle que cuando fue llevado por la policía, el dueño del auto robado no lo reconoció como autor del hecho. La Policía Bonaerense le abrió un sumario a los oficiales que intervinieron por supuesto abuso de autoridad.