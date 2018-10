Apadi participará por primera vez en la XLIII Muestra Estudiantil de Teatro

El taller de teatro de Apadi soñaba con participar de la XLIII Muestra Estudiantil de Teatro. Y ahora sueña que los salteños los acompañen en su sueño de una casa hogar para la institución. La Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado tiene dos elencos, surgidos de los talleres de teatro del turno mañana y tarde. El próximo miércoles subirán por primera vez a un escenario para ofrecerle al público “La escuelita” y “El hijo pródigo”, dirigidos por los profesores Pablo Lenes y Daniela Abud. Las obras se realizarán a las 11 y a las 16.30, respectivamente, en el Salón Auditórium (Belgrano 1349). Las entradas valen 50 pesos y están a la venta en Bolívar 605 hasta el lunes 22 o en la boletería del teatro.

En “La escuelita” la aparición de un celular con una música desconocida pondrá patas arriba a una escuela, y los profesores y estudiantes tendrán un pequeño enfrentamiento.

En “El hijo pródigo” una familia gauchesca se verá alborotada ante la llegada, después de mucho tiempo, de uno de sus hijos, que se convirtió en un gran bailarín en París. Todo el pueblo se prepara para darle la bienvenida, pero algo no saldrá como esperaban.



El profesor de Teatro Pablo Lenes (40) trabaja en Apadi desde hace tres años y contó a El Tribuno que las obras nacieron de la creación colectiva de los estudiantes. Añadió que para enseñarles él avanza con distintas técnicas teatrales -juegos e improvisaciones- según el estado y las potencialidades de cada uno de los alumnos, que constituyen un grupo heterogéneo. “En las primeras clases solo debían salir y saludar al público, por ejemplo. Ellos tienen dificultad para la memorización de guiones, por lo que recién ahora pueden sostener una obra de treinta minutos. Por ello no habían participado hasta ahora de la Muestra Estudiantil de Teatro”, relató Lenes. Añadió: “Como los estudiantes tienen distintas patologías, trabajo con un líder, el que tiene menos dificultades. Él va manejando la acción y los otros se van acoplando a él. Ellos aprenden fácilmente por imitación. Ven lo que el otro hace y lo replican. A muchos les cuesta verbalizar”.

Javier Cruz (32), Sarita Herrera (51), Alberto Arapa (57), Soledad Tolaba (43), Ricardo Crul (21), Juan Albornoz (30), María Fernanda Villa (31), Marcos

Pastrana (33) y Gerardo Rodríguez (49) son algunos de los miembros del taller del turno tarde. Ellos protagonizan “El hijo pródigo” y a partir de sus diálogos se percibe cómo superaron el primer momento en que algunos buscaban protagonismo en detrimento de los demás, y a otros los ganaba la inhibición o la vergüenza, que no aparecía en la generalidad de su vida cotidiana, pero sí al pasar a la situación teatral.

“Hice teatro en diferentes instituciones y para hacer teatro hay que tener mucha imaginación. Lo primero es que te guste y que te divierta, si no, siempre te vas a poner nervioso y no vas a disfrutar”, dijo Gerardo, uno de los alumnos que vertebra las obras de los que habló Lenes. A su lado, Gonzalo relató que “el 24 va a salir nuestra mejor función. El profe es una buena persona, nos escucha y hace que nos respetemos. Acá el que quiere aprender tiene que escuchar. Hay que hacer caso para todo salga bien”.

Según Lenes, el entrenamiento actoral se trasforma sin ningún mecanismo de coerción en un instrumento para trabajar los vínculos, la comunicación y la expresión, el dominio y el desplazamiento espacial. De allí que el teatro sea un espacio posible de encuentro de distintas áreas que se enriquecen en el diálogo, en el caso de estos talleres con música y danza. Por ejemplo, la profesora de Danza Daniela Abud (28) y Lenes consensuaron que en las obras irrumpieran actos de danza: folclórica en “El hijo...” y rock y hip hop en “La escuelita”. “Aquí canto, danza y teatro se integran”, sintetizó Abud y luego compartió su experiencia con estos alumnos. “Para mí fue un desafío enseñar a personas con discapacidad. De ellos aprendí a verlo todo diferente. Con su confianza, su cariño y su compañerismo me llevaron a estudiar el profesorado en Educación Especial en la Joaquín Castellanos. Estoy cursando el segundo año y quiero aprender más para volcarme más a ellos”, comentó.

De hecho, Soledad y María Fernanda se iniciaron bailando folclore y ahora también “se le animaron” al teatro.

“Estuve bailando folclore en (una presentación) en el IPS (Instituto Provincial de la Salud para el Día de las Personas con Discapacidad). Cuesta un poco, pero uno va aprendiendo. Se van los nervios y en eso los chicos me ayudan. Lo hago por la institución y por Daniela (por Abud). Cuando actúo no miro a la gente, es como si estuviera sola en una pieza”, describe Soledad, entrecerrando los ojos y transportándose a ese mundo ficcional donde no hay para ella obstáculos o detenciones. Gerardo asiente e interviene. “No sabemos quién va a estar ahí. Vivimos el presente los discapacitados. No tenemos vergüenza”, define.

“Gracias a Dios y a pesar de las dificultades que ellos tienen en estos nueve años los he visto aprender un montón y volverse independientes, sin que yo los esté guiando. Es más, a veces me olvido la coreografía y ellos me recuerdan los pasos a mí”, dice, entre risas Daniela. Y todos celebran porque en este elenco no faltan las bromas, el amor fraternal e incluso el de pareja (hay un matrimonio, un noviazgo y otro que se está iniciando). “Queremos que esta nota llegue a la mayoría de los salteños para que vean lo que las personas con discapacidad pueden hacer, porque ellos pueden lograr cosas y muchas. Esperamos recibir invitaciones de otras instituciones para reponer las obras”, dice, confiada, Abud. Lenes agrega su visión a esta propuesta que de por sí es irresistible. “Aprendí que con ellos el teatro es acción. Siempre pensé que el punto de partida era estudiar los textos y desde allí pasar a la acción. Acá es partir del cuerpo para llegar a la palabra. También del amor que tienen que dar. Con ellos todo es auténtico: blanco o negro, o están enojados o alegres”, expresa, rodeado por los brazos de sus alumnos. “Ellos por primera vez el miércoles pisarán un escenario. De esta manera, la inclusión no queda sola en una palabra, sino que nos volvemos todos protagonistas de nuestras vidas”, finaliza Lenes.

Indudablemente con el taller de teatro los jóvenes y adultos de Apadi van deslizándose de un lugar de resignada pasividad -que otros diseñan como destino para ellos- a otro en el que tienen un espacio propio de trabajo y producción, que puede ser reconocido y valorado. Y es allí justo cuando la inclusión se pone a la par de la dignidad de cada actor.

El cronograma

La primera etapa de la XLIII Muestra Estudiantil de Teatro se cumplió en General Güemes, Alfarcito y Rosario de Lerma, del 16 al 19. La segunda etapa se realizará en la Capital.

Lunes 22, a las 11

Inauguración de la muestra en la ciudad con “Digo lo que si...”, del Bachillerato Artístico Nº 5093, en la plaza Belgrano.

Lunes 22, a las 15.30

“Baúl de caricias”. El elenco del tercer año del Profesorado de Teatro del ISPA actuará en el Salón Auditórium (avda. Belgrano 1349).

Martes 23, a las 20.30

“Identidad perruna”, de Atta Sexdens Teatro del Instituto Superior de Profesorado de Arte, en el Salón Auditórium (avenida Bel grano 1349).

Miércoles 24, a las 11

“La escuelita”, del taller de teatro de Apadi, se presentará en el Salón Auditórium (Avenida Belgrano 1349).

Miércoles 24, a las 16.30

“El hijo pródigo”, del taller de teatro de Apadi, se presentará en el Salón Auditórium (Avenida Belgrano 1349).

Jueves 25, a las 15.30

Taller de clown a cargo de Nicolás Obregón (solo para participantes de la muestra), en el Centro Cultural H. M. Borelli (Alvarado 551).

Jueves 25, a las 16.30

“Escenas teatrales”. La Escuela del Cerro Nº 8025 actuará en el Salón Auditórium (avenida Belgrano 1349).

Viernes 26, a las 15.30

Taller de clown a cargo de Nicolás Obregón (solo para participantes de la muestra), en el Centro Cultural H. M. Borelli (Alvarado 551).

Lunes 29, a las 11

“Escenas teatrales”. La Escuela del Cerro Nº 8025 actuará en el Salón Auditórium (avenida Belgrano 1349).

Lunes 29, a las 16.30

“Una batalla en el bosque”, del Colegio de Jesús Nº 8049, se presentará en el Salón Auditórium (avenida Belgrano 1349).

Lunes 29, a las 20.30

“Mágico Rock”, del Taller de Iniciación Teatral para Niños y Adolescentes, subirá a escena en la Casa de la Cultura (Caseros 460).

Una casa hogar para Apadi

En agosto de 2015 Juan Manuel Urtubey firmó la escritura por la cual se transfirió un terreno ubicado en la zona norte de la ciudad a Apadi. Sobre este espacio está prevista la construcción de una residencia que albergará a diez personas con discapacidad que no tengan una familia que los contenga. Si bien el gobernador se había comprometido a incluir en el presupuesto de 2016 los fondos para la obra, aún Apadi espera que el hogar se materialice y por ello lo recaudado en las funciones irá a este fin.