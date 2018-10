Academias de danzas, libres de impuestos y habilitaciones

En sesión ordinaria del Concejo Deliberante llevada a cabo esta semana, fue aprobada una ordenanza que exime del pago de impuestos y de la habilitación comercial del local, a las academias de danzas de distintos géneros que desarrollan su actividad en el municipio de Güemes. La ordenanza tuvo una primera aprobación un mes atrás, pero fue vetada por el Ejecutivo, a pesar del Veto los ediles la volvieron a tratar y fue aprobada por segunda vez, quedando de esta forma promulgada y en condiciones de ser aplicada. Esta ordenanza generó un conflicto entre las partes involucradas, donde no todos los concejales estuvieron de acuerdo con su promulgación, tampoco todas las academias participaron de las manifestaciones a favor de la ordenanza, que tuvieron lugar en el recinto de sesiones.

"Nosotros como concejales consideramos que las academias son talleres de contención para muchos niños de nuestro municipio, los profesores cobran una cuota mínima y realizan una importante tarea social, no podemos ponerles palos en la rueda, debemos colaborar con ellos para que puedan seguir funcionando. Creemos que más que una habilitación del local, debemos apuntar a que paguen un seguro para los alumnos, porque un accidente puede ocurrir dentro del local o fuera del mismo durante alguna presentación que realicen. Según lo que nos expresaron los profesores, a la mayoría les sería imposible pagar todo lo que implica una habilitación, de hecho usan un espacio de sus propias casas para desarrollar sus clases, evitando de esa manera el pago de un alquiler que no podrían afrontar", explicó la concejal Estela Perez (Frente Plural).

"Yo voté por la negativa a la ordenanza, porque considero que es importante que los padres de los chicos sepan en qué condiciones se encuentra el lugar donde sus hijos practican las danzas folclóricas, escuché que decían algunas profes que nunca pasó nada, pero no debemos esperar a que algo grave ocurra, debemos prevenir y en ese sentido contar con un local inspeccionado y habilitado es una buena medida", declaró la Concejal Nora Ayub (Radical).

"El municipio nos pide la habilitación comercial y eso representa alrededor de 10 mil pesos, nos tenemos que inscribir en la Municipalidad, pagar bomberos y otros gastos que muchos no estamos en condiciones de afrontar, lo primero que inspeccionarán será el sistema eléctrico y cuando uno construye no usa planos, los que alquilamos tendremos que exigirle al propietario todo eso y para poder cumplir seguramente nos deberá incrementar el alquiler, nosotros deberemos hacer lo mismo con los alumnos, es una cadena, las academias trabajamos con cuotas bajas porque vienen varios chicos de una misma familia, yo hace 16 años que trabajo en esto, me considero responsable y nunca pasó nada", expresó el profesor de folclore Ceferino Pacheco.

"Yo pude entender cuál es el punto de la intendente, creo que saber en qué condiciones está nuestro local, nos puede dar tranquilidad sobre la seguridad de nuestros niños, en mi caso estoy alquilando y ya hablé con los responsables del local, ellos vienen gestionando la habilitación, por lo tanto de acuerdo a lo acordado con el municipio, podré contar con una habilitación provisoria, esto me dará cierta tranquilidad por cosas que pudieran ocurrir y que yo no había tenido en cuenta", manifestó la profesora Alejandra Villaflor.

Por su parte, la intendenta Alejandra Fernández defendió su postura, justificando su oposición a la ordenanza en resguardo de los niños que asisten a las academias: "Cada uno de los salones donde asisten niños para tomar clases deben estar correctamente habilitados, el lugar debe ser seguro para evitar accidentes, porque si algo grave llegase a ocurrir lo primero que van a hacer es responsabilizar al municipio, por haber habilitado un salón sin los controles correspondientes", expresó la mandataria. Con respecto al pago de impuestos por esta actividad comercial, Alejandra Fernández dijo: "Los concejales pueden eximir del pago de impuestos a las academias, pero no pueden eximirlos de las habilitaciones, eso es un resorte exclusivo del municipio, saber si están bien las instalaciones eléctricas, higiénicas y de seguridad, es fundamental para nosotros porque no queremos ser responsables si algo ocurre, esas son las razones de mi veto a la ordenanza, no estoy en contra de las academias, sé de la importancia de la tarea que realizan".