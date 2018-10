En Salta, tres de cada cuatro apostasías se hicieron este año

Según informaron desde la Iglesia Católica, en Salta se concretaron menos de 40 apostasías, de las cuales 30 se realizaron en agosto de este año. Se trata del trámite para dejar de pertenecer a la institución religiosa, un tema que ingresó con fuerza en la agenda mediática a mediados de este año, mientras se debatía la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el Congreso de la Nación.

El sacerdote Loyola Pinto y de Sancristóval, quien recibe a las personas que buscan desafiliarse de la Iglesia, informó a este medio que no hay más de 40 apostasías en la provincia y que alrededor de 30 se concretaron este año. El vicario judicial y juez único del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Salta estimó que en la provincia hay unas 600 mil personas bautizadas.

El 29 de agosto último se realizó la última apostasía colectiva en Salta y alrededor de 30 personas -la gran mayoría, mujeres- empezaron el trámite para desvincularse de la Iglesia católica.

Ahora deben ir a buscar las actas a las parroquias donde fueron bautizadas para pedir la constancia de apostasía para finalizar el trámite. Si bien algunas personas eligen hacer esta gestión en grupo, otras prefieren hacerlo por su cuenta.

Para iniciar el trámite, hay que presentarse de lunes a viernes, de 9 a 12, en la sede del Arzobispado de Salta (España 596) con fotocopia del documento nacional de identidad (DNI), certificado de bautismo y una carta apóstata firmada por duplicado.

Para saber cómo redactar este texto se puede ingresar a la página de internet apostasiacolectiva.org, en la que hay más información sobre el asunto.

Uno de los requisitos fundamentales es tener más de 18 años de edad.

A mediados de este año, mientras el proyecto por la legalización de la IVE se debatía en el Senado de la Nación, la apostasía se instaló con fuerza en la agenda mediática, debido al descontento que generó en muchas personas la campaña que hizo la Iglesia Católica junto a la Evangélica en contra del derecho al aborto legal.

Después del 8 de agosto, cuando la mayoría de los senadores decidió que el aborto siguiera siendo clandestino, se lanzó a nivel nacional la campaña por un Estado laico, que tiene a la apostasía como uno de sus estandartes.

Trabas

El 24 de agosto se habían presentado en el Arzobispado unas 80 cartas apóstatas con su respectiva documentación. Sin embargo, ese día informaron a quienes fueron que el trámite no podía ser colectivo -como en años anteriores- sino individual y personal. Esto sucedió también en otras ciudades del país.

Florencia Arias, quien lidera la movida en Salta, consideró que esta es una forma de dificultar el trámite ya que muchas personas trabajan por la mañana, horario en que atiende el Arzobispado. "Por eso se organizan las apostasías colectivas, para que alguien las presente en nombre de todos", explicó.

En el Arzobispado rechazaron, además, toda apostasía que no estuviese acompañada del certificado de bautismo. Arias explicó que, en otras diócesis, si alguien no consigue su certificado de bautismo para hacer la apostasía, puede acercar datos, como la fecha en que recibió el bautismo y el nombre de la parroquia.

Consideró como una traba que en Salta esto no pudiera hacerse. Además, cuestionó que tampoco se permitiera apostatar a quien fuera menor de edad: "Para bautizar sin el consentimiento no hay problema pero, si sos menor de edad, no podés apostatar. Con todas las trabas que están poniendo, (las apostasías colectivas) son mucho más chicas de lo que quisiéramos", explicó.

En una entrevista publicada en este medio, Loyola aclaró que los certificados de bautismo "se pueden conseguir en todas las parroquias, que están abiertas de 17 a 19.20".

Explicó que si las personas tienen más de 50 años, los registros están en el archivo de la Curia, que permanece abierto de lunes a viernes, de 9 a 12. "Para poder irse, que eso es la apostasía, hay que estar y eso se demuestra con la presentación del acta de bautismo y el DNI", expresó.

El viernes 26 de octubre habrá una charla organizada por el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos (ILEC). Disertará Manuel Ochandio, presidente del ILEC Argentina. Se hablará sobre la urgencia de separar la Iglesia del Estado

Se sintieron cuestionadas

Florencia Arias, una de las mujeres que organizó la apostasía colectiva en Salta, expresó malestar por la actitud que tuvo el sacerdote Loyola Pinto y de Sancristóval, encargado de recibir a las personas que buscan desafiliarse de la Iglesia.

Arias aseguró que el día en que se presentaron para iniciar el trámite, algunas chicas se sintieron cuestionadas por el religioso.

“Cuando pasaban de manera individual a confirmar su apostasía, él les hacía comentarios, como: ‘No vas a poder tener ahijados’ o ‘No te vas a poder casar’”, contó.

“La verdad es que no queremos ser parte de esta Iglesia -le decía una de las chicas-. Tu Iglesia no me quiere y la religión católica no me quiere porque yo soy lesbiana y tampoco me casaría”, agregó Florencia Arias.

Desde el sector ya están pensando en convocar a una nueva apostasía colectiva, mientras la Iglesia salteña afronta un escándalo por abusos sexuales de los sacerdotes. En las últimas semanas, dos curas fueron detenidos y se conoció que se elevó a juicio la causa contra un tercero.