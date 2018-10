El gerente regional de Vialidad Nacional, Francisco Bloser, aseguró que este organismo nacional estudia sanciones para la empresa encargada del cruce de cañerías por la ruta nacional 68, cuyo riego presurizado llega a 10 hectáreas de campo en el Valle de Lerma.

Explicó que la obra en cuestión no respondió a los estándares de calidad exigidos, y disparó "vamos a plantear a la contratista su responsabilidad para ejecutar un plan de contingencia ante los acontecimientos ocurridos en ese sector de la ruta nacional 68".

La zona sur de acceso a La Merced estuvo intransitable por varias horas. El peligroso hundimiento de calzada derivó en un corte total para este sector del tránsito. Los vehículos provenientes tanto de la zona sur y norte del Valle de Lerma fueron desviados hacia Rosario de Lerma.

"En realidad esa obra no tiene vínculo con la ruta nacional 68. Sólo se autorizó un cruce de ruta. Oportunamente informamos a la empresa Ceosa que no respetaba las exigencias de los estándares de calidad para dicha obra. Fue a través de carta documento. Lo que colapsó fue el sector del cruce de caños por la ruta. El hundimiento tiene que ver con la evidente falta de calidad de la obra que realizó la empresa", sentenció Blosser.

Según el funcionario, Vialidad Nacional controla estas obras y prueba de ello son las advertencias documentadas enviadas a la empresa Ceosa por la falta de compactación de este cruce sobre la nacional 68.

"Esa parte de la ruta nacional deber ser entregada en las condiciones preexistentes. Se entiende que mejor o igual, porque la ruta en este tramo no tiene problemas estructurales. Se anega por los caudales de las lluvias, pero nunca se hundió." aclaró Blosser y explicó que este derrumbamiento se debió a que "la calidad del suelo dispuesto no era el ideal, no hubo un trabajo de calidad".

Lo que dijo la empresa Ceosa

"A raíz de los hechos de público conocimiento, se informa que la empresa ni bien fue notificada envió personal al sur de la localidad de La Merced, en cruce con la RN 68. Se comenzó a hacer el trabajo nuevamente de cero (no reparación parcial), por eso el tránsito se desvió por ruta alternativa.

A final del viernes se terminó con el trabajo en el terraplen hasta cota de asfalto. Resta colocar la capa asfáltica, que no se hizo por cuestiones climáticas. Toda la obra de más de 140 km de cañería atraviesa una treintena de cruces de rutas nacionales, provinciales y de ferrocarril, y todos los trabajos se hicieron de manera coordinada con la Dirección Nacional de Vialidad, quienes supervisaron las tareas. En el cruce con la RN 68, hay un puente-

alcantarilla sobre cuneta de margen oeste, el cual se taponó por basuras y restos vegetales arrastrados por la abundante cantidad de agua, producto de la lluvia durante la madrugada del viernes. El anegamiento, sin posibilidad de escurrir hacia otras zonas, sumado a que los vehículos seguían transitando, fue debilitando el terreno y provocó el hundimiento del cruce en la RN68".