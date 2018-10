"El miércoles la Bombonera va a explotar y nos vamos a matar por esta camiseta"

Guillermo Barros Schelotto habló luego del empate de Boca frente a Rosario Central en la Bombonera, y también se refirió al duelo que se avecina con Palmeiras, por la Copa Libertadores. “Era necesario que descansaran algunos jugadores, teniendo en cuenta el compromiso que tenemos el miércoles por la Copa”, manifestó el DT xeneize.

Al continuar con el análisis del partido con Rosario Central, Guillermo declaró: “El que vaya a jugar contra Central, por más jugadores que ponga adelante, si cree que va a tener muchas situaciones de gol está equivocado. Es un equipo que se para bien, es sólido. En el segundo tiempo tuvimos más profundidad pero las que tuvimos no las pudimos aprovechar. El partido se dio siempre trabado, con Central defendiendo muy bien, nosotros tuvimos alguna en el final (la de Pablo Pérez) y Central esas dos de Pachi (Carrizo)”.

El Melli destacó el trabajo del canalla. “Se impuso más el control defensivo de Central que el contraataque nuestro. El rival nunca se equivocó, estuvo siempre bien parado. Hace tres años que nos juegan siempre igual. Hemos logrado destacarnos en los últimos dos torneos, quizá ahora nos agarran metidos en instancias definitorias de la Copa”, remarcó.

Con relación al compromiso con el Palmeiras, el entrenador de Boca anticipó: “El equipo del miércoles lo tengo en la cabeza, voy a terminar de definirlo el martes, pero ya casi lo tengo. Y creo que no hay ventaja con Palmeiras, ellos también nos conocen a nosotros. Igual, creo que han cambiado, incluso no está el mismo técnico. Seguramente harán cosas distintas. Me parece que van a ser dos partidos cerrados. Nosotros los conocemos y sabemos la calidad de jugadores que tienen, y ellos saben también la calidad de jugadores que tiene Boca”.

Consciente de la importancia de sacar un buen resultado como local y de oxigenar las fuerzas del plantel, el Mellizo comentó: “Todos los partidos suman para tomar determinaciones en cuanto a los nombres que vas a incluir en el próximo partido. Llevamos mucho tiempo de trabajo y estamos llegando al objetivo principal, que es la final de la Libertadores. Nos faltan dos pasos. La gente siempre apoyó, a pesar de algunos resultados, no tengo dudas de que el miércoles la Bombonera va a explotar y nos vamos a matar por esta camiseta”.