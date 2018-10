Una nena homenajeó a las madres con un video, que se viralizó en el Valle de Lerma

Macarena Estefanía tiene 7 años de edad y se hizo muy conocida en los últimos días en el interior de la provincia, por un video dedicado a las madres en el que interpreta un tema tradicional del cancionero folclórico.

Su papá Sebastián Yonar (35), orgulloso, en diálogo con El Tribuno contó: “Desde hace medio año que mi nena comenzó a estudiar canto, con un profesor particular con quien se animó a protagonizar un video que se hizo muy conocido en los últimos días y que se hizo en honor a las madres”.

Macarena es miembro de una familia vinculada desde hace décadas a la música, como lo son los Yonar de Rosario de Lerma. “Como a raíz de nuestra actividad estamos en contacto con musicalizadores, etc, surgió la idea de hacer el clip. Salió muy lindo y Macarena está muy contenta. Nunca nos imaginamos tanta repercusión. La gente la felicita en la localidad y la invitan a participar de algunos eventos”, expresó su papá.

Sebastián aclaró que no tiene intenciones de presionar a la niña. “No quiero que sienta ningún compromiso. Si le gusta el canto y la música que lo haga porque lo siente. La invitaron para actuar estos días en dos espectáculos por el Día de la Madre en la ciudad de Rosario de Lerma, pero yo les dije que hablen con ella. Aceptó uno pero el otro no porque iba a haber mucha gente. La idea es que no tenga ninguna presión familiar. Esto lo hicimos como un homenaje y no nos imaginamos tanta repercusión”, contó el joven rosarino.

La nena va a segundo grado de la escuela Coronel Vicente Torino, donde ya se hizo muy popular.

El video clip dura poco más de tres minutos y es protagonizado por Macarena y su profesor de canto, Gastón Cancino, quienes interpretan "Cómo pájaros en el aire'', de Peteco Carabajal. Se difundió por WhatsApp y por las redes sociales, donde rápidamente se hizo conocido y gracias a él la nena estudiante de canto pudo hacer público su talento.