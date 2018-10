Biografías para todos los gustos en libros que invitan a descubrir

Repasar la vida y obra de personajes célebres, y hacerlo de manera atractiva, es quizás el mayor desafío del género biográfico en tiempos de internet y Wikipedia. Aquí, tres llamativos ejemplos, itinerarios de la existencia de grandes artistas, muestran que no está todo dicho sobre aquellos “famosos” que creíamos conocer a la perfección.

Leonardo Da Vinci

Libro de Walter Isaacson. “Cuando rondaba esa inquieta y trascendental edad que son los treinta, Leonardo da Vinci escribió una carta al señor de Milán en la que enumeraba las razones por las que este debía proporcionarle un empleo. Había disfrutado de cierto éxito como pintor en Florencia, pero encontró problemas para terminar sus encargos y buscaba nuevos horizontes. En los diez primeros párrafos, Leonardo se jactaba de sus habilidades en ingeniería, sin olvidar su capacidad para proyectar y diseñar puentes, canales, cañones, carros acorazados y edificios públicos. No fue hasta el “undécimo” párrafo, al final, que añadió que, además, era artista: “También puedo esculpir en mármol, bronce y yeso, así como pintar, cualquier cosa tan bien como el mejor, sea quien sea”.

No mentía. Con el tiempo, realizaría dos de las pinturas más célebres de la historia: la Última cena y la Mona Lisa; pero Leonardo se consideraba asimismo, y por igual, ingeniero y científico. Con una pasión lúdica y obsesiva, realizó estudios innovadores de anatomía, de fósiles, de pájaros, del corazón humano, de máquinas voladoras, de óptica, de botánica, de geología, de corrientes de agua y de armamento” relata Isaacson sobre el genial artista.

El elogiado autor de los best sellers Steve Jobs y Einstein, fascina nuevamente con tras los pasos de Da Vinci. A partir de manuscritos del propio Leonardo y de novedosas revelaciones sobre su figura, Isaacson construye una narración que vincula el arte de Da Vinci con sus exploraciones científicas y demuestra que el genio del hombre más adelantado de la historia surgió de habilidades que todos podemos estimular: la curiosidad, la observación y la imaginación. La emocionante vida de Leonardo nos invita ser imaginativos y, sobre todo, a animarnos a pensar de manera diferente.

Un paseo por la vida de Simone de Beauvoir

Libro de Carmen G. De la Cueva. “La biografía, explica la escritora Janet Malcolm en La mujer en silencio, es el medio por el cual los secretos que aún quedan de los muertos famosos les son arrebatados y se ofrecen a la vista del mundo. Es como si el biógrafo, en este caso, la biógrafa, fuera una ladrona profesional que irrumpe en la casa, rebusca en los cajones y tiene motivos para creer que hay joyas, dinero, manuscritos inéditos valiosos y cartas reveladoras que arranca de su lugar y se lleva triunfante como si fuesen un botín. Cuando la ladrona se abre paso en esa casa lo hace como si caminara por una habitación a oscuras. Intuye lo que puede haber, fantasea y sueña con lo que puede encontrarse, pero carece de certezas. Contar una vida se parece bastante a esos primeros pasos de la ladrona por la habitación a oscuras.

Esas y otras muchas son las preguntas que he intentado responder en estas páginas. Simone dejó encendidas en su piso pequeñas lámparas de mesilla para que no todo estuviese a oscuras. Dejó los cajones abiertos, los fajos de cartas encima del escritorio y la cama sin hacer. Pensó que si lo dejaba todo así, como si siguiera viva, como si fuera a volver mañana mismo, las ladronas como yo podríamos ir menos a ciegas, abrirnos paso por su vida como quien estuvo algunas noches allí con ella charlando”, describe De la Cueva en su libro

Allí, Simone de Beauvoir no es únicamente una de las personalidades más famosas del siglo XX, su experiencia repercute en la actualidad. Eso es, justamente, el punto más original de esta obra: los pasos de Beauvoir no permanecen en el pasado, sino que avanzan hasta la manera de caminar y de ver propia de las mujeres jóvenes del siglo XXI. Registrando los puntos ciegos de Beauvoir, la autora ve los propios, los nuestros; y a través de sus victorias, las alegrías que las mujeres de hoy son capaces de disfrutar.

Alfonsina Storni

Libro de Josefina Delgado. “Corre el año 1898. Cerca de la cordillera de los Andes, en la ciudad de San Juan, una chiquita de unos seis años se acerca a los vidrios de un comercio. No sabe muy bien qué hacer. De pronto, se le ocurre una idea y entra. Habla un momento con el dependiente, seguramente vestido de guardapolvo gris, le pide un libro de uso escolar, y cuando lo tiene en sus manos pregunta por un juguete. Mientras el hombre lo busca en la trastienda, entran otros chicos. La chiquita sale corriendo con el libro en la mano.

Se llama Alfonsina, y no es una desconocida en la pequeña ciudad de provincia. Su familia, los Storni, hasta hace poco tiempo ha sido destacada y próspera. Hace seis años, Alfonsina nació muy lejos, en otro lugar rodeado de montañas. Sala Capriasca, en el Cantón Ticino. Alfonso y Paulina, los padres, vinieron de Suiza, casados y jóvenes, a San Juan. Allí vivieron varios años, nacieron sus dos hijos mayores, Romeo y María, y luego volvieron a su país” escribe la crítica Josefina Delgado al revisar la vida de la poeta.

Alfonsina Storni fue precursora de la liberación femenina en la Argentina. En su poesía se caracteriza por el abordaje de temas atípicos para su época, en particular la visión femenina del amor. Su lamentable final la ha inmortalizado por siempre como una mujer irrepetible y decidida.