Atlético Tucumán rescató un punto ante Estudiantes

Atlético Tucumán cedió terreno en la pelea por seguir de cerca al líder Racing, aunque por cómo se le presentó el partido, rescató un punto en su visita a Estudiantes de La Plata, al que le igualó sobre la hora 1-1, en la continuidad de la novena fecha de la Superliga.

El pincha de Leandro Benítez se adelantó por un tanto del juvenil Nahuel Estévez, a los 7 minutos del segundo tiempo, aunque un rato después se fue expulsado por doble amarilla y complicó el desempeño de su equipo.

Así, con un jugador más, Rodrigo Aliendro empató las acciones a dos minutos del final, y le permitió a los dirigidos por Ricardo Zielinski llevarse un punto de la cancha de Quilmes, para llegar a 16 unidades, a cuatro del puntero Racing, que esta noche enfrenta a San Martín de Tucumán.

Síntesis

Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Fabián Noriega, Iván Erquiaga; Rodrigo Braña, Iván Gómez, Lucas Rodríguez, Matías Pellegrini, Nahuel Estévez; y Mariano Pavone. DT: Leandro Benítez.

Atl. Tucumán: Cristian Luchetti; José San Román, Andrés Lamas, Yonathan Cabral, Mathías Abero; Guillermo Acosta, Rodrigo Aliendro, Juan Mercier, Gervasio Núñez; Mauro Matos y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Goles: ST: 7m Estévez (E) y 43m Aliendro (AT).

Cambio: PT: 42m Juan Bautista Cejas por Pellegrini (E). ST: 16m Juan Cruz Kaprof por Díaz (AT), 24m Gastón Campi por Rodríguez (E), 26m David Barbona por Román (AT) y Ricardo Noir por Núñez (AT); 35m Juan Apaolaza por Pavone (E).

Incidencia: ST: 20m expulsado Estévez (E), por doble amarilla.

Estadio: Centenario de Quilmes - Árbitro: Germán Delfino.