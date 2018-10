Miles de hondureños migrantes marchan en caravana por México hacia EE UU

Miles de migrantes hondureños marchan este domingo desde la mexicana Ciudad Hidalgo (sur) con dirección a Estados Unidos, tras haber librado la frontera con Guatemala y desafiando advertencias de México y Washington de no entrar a sus territorios.

La caravana ya recorrió 700 km desde la hondureña San Pedro Sula, de donde partieron el 13 de octubre, hasta Ciudad Hidalgo, en el sureño estado mexicano de Chiapas. Entre los migrantes se cuentan muchas mujeres con sus bebés y niños.

Parte de la caravana migrante, integrada al comienzo por más de 4.000 personas según los organizadores, logró cruzar ilegalmente el río fronterizo entre Guatemala y México y evadir la vigilancia de cientos de policías mexicanos sobre el puente internacional, por donde solo se permite el paso a mujeres y niños.

"Nadie nos va a detener, si ya nos aventamos al río y ya hicimos de todo para llegar hasta acá, no nos detienen", dijo Aarón Juárez, de 21 años, quien caminaba con dificultad debido a las llagas en sus pies junto a su esposa y su bebé de meses hacia Estados Unidos, su destino final. Si llegan habrán recorrido al menos 3.000 km a pie.

El grupo que avanza hacia la ciudad de Tapachula está conformado por unas 3.000 personas, debido a la merma sufrida por aquellos que decidieron esperar en la frontera para ingresar legalmente a México y los que desertaron debido al temor o al cansancio.

El éxodo fue fuertemente criticado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha amenazado a Guatemala, Honduras y El Salvador con quitarles la ayuda financiera si no contienen la migración ilegal.

"En el puente casi aplastan a mi bebé y por eso cada vez tenemos más coraje y más fuerzas para llegar hasta Estados Unidos", añade el hondureño Juárez, que trabajaba como taxista en Honduras.

Cerco policial en la ruta

El grupo, que va escoltado por policías locales y es vigilado desde un helicóptero, se topó con un primer cerco policial de unos 100 agentes a unos 15 kilómetros de Tapachula.

Los policías ofrecieron a los migrantes ser trasladados a albergues para realizar su trámite de ingreso legal a México, para la cual desplazaron unos cinco autobuses.

"Si quieren seguir caminando, adelante (...) Lo que queremos es que lleguen seguros a los albergues", dijo Manelich Castilla, comisionado nacional de la policía federal.

El comisionado aseguró que no efectuarían detenciones ni operativos de represión.

Sin embargo, representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, ombudsman) debieron interceder para que se retire el bloqueo policial del camino.

"Esto constituyó un riesgo porque no puedes decir que ibas a invitar a las personas a llevarlas (...) cerrando la carretera", dijo a la AFP Edgar Corzo, visitador de la CNDH.

Algunos caminantes dijeron a la AFP que estaban tentados de ir al albergue debido al agotamiento.

"Estamos cansados, pero no nos vamos a subir a los camiones. Lo que tememos es que nos mientan y nos lleven a una estación migratoria o nos deporten", dijo Marco Antonio Vásquez, un agricultor hondureño de 33 años.

La inmensa mayoría no lleva agua ni alimentos y dependen de las bolsas con líquidos, pan y artículos básicos que les entregan algunos lugareños en el trayecto.



"Un éxodo"



"Esto no es una migración normal, es un éxodo (...) Es gente que no está dispuesta a volver a su país", afirmó Rodrigo Abeja, de la organización Pueblos Sin Frontera.

La columna humana es inabarcable a la vista sobre la carretera, según periodistas de la AFP en el lugar.

Sin embargo, imágenes de la televisión local mostraban que el grupo lucía más disperso y con claros respecto a las primeras horas del domingo.

No todos estaban dispuestos a seguir el titánico trayecto. De hecho, algunos migrantes decidieron cruzar el río de regreso a Guatemala, constató la AFP.

Según el gobierno mexicano, del grupo original unos 1.500 ya optaron por regresar a Honduras.

Esperando en el puente

Según conteos de la AFP, unas 1.500 personas permanecían aún varados en el puente internacional esperando ingresar a México, aunque el acceso era a cuentagotas y dando prioridad a mujeres y niños. Un centenar de ellos entonaba cánticos cristianos para levantar el ánimo.

"Aquí voy a seguir esperando, no hay futuro para nosotros en Honduras", dijo a la AFP Selvis Rivas, de 41 años quien espera conseguir asilo con su hijo de 16.

Soldados mexicanos pasan por las rejas de los portones fronterizos agua y panes traídos por vecinos de la ciudad guatemalteca de Tecún Umán.

Cinco mujeres, ubicadas primeras en la fila para pasar al lado mexicano, responden "¡No!" a coro cuando se les pregunta si quieren regresar a Honduras.

Gobernación de México informó el sábado que ya recibió 640 solicitudes de refugio en el paso fronterizo.

Trump promete detener la caravana

El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró este domingo que se está haciendo todo lo posible para "detener la embestida" de miles de migrantes hondureños que marchan en caravana desde México hacia Estados Unidos.

"Todo lo posible se está haciendo para detener la embestida de migrantes ilegales a nuestra frontera sur", escribió el mandatario e Twitter. "Esas personas deben primero solicitar asilo en México, y si no lo hacen Estados Unidos los rechazará".

"La caravanas es una vergüenza para el Partido Demócrata.

Cambien AHORA las leyes migratorias", agregó en un segundo tuit tras haber acusado el sábado a los demócratas de haber alentado las migraciones masivas hacia Estados Unidos.

"Debo pedir, en los términos más enérgicos, a México que frene esta embestida, y si no es capaz de hacerlo llamaré al ejército estadounidense y CERRARÉ NUESTRA FRONTERA SUR", había advertido el jueves el presidente.

Miles de hondureños avanzaban el domingo hacia Estados Unidos desde Ciudad Hidalgo, en el sur de México, mientras otros esperaban en un puente limítrofe ingresar legalmente al país.

Las autoridades mexicanas lograron en un primer momento bloquear esta "caravana", aunque muchos de ellos lograron ingresar ilegalmente al país.