Un experto explica la lesión de Messi y su recuperación

Lionel Messi podría salvarse de una cirugía si la fractura de radio de su brazo derecho que sufrió el sábado "no está muy desplazada" ni aparecen otras lesiones, afirmó Joaquín Sánchez Sotelo, experto y profesor de Cirugía Ortopédica de la Clínica Mayo de EEUU

"Si todo va bien y los servicios médicos del Barcelona no identifican otras lesiones, y el desplazamiento de la fractura no es excesivo, es probable que Messi vuelva a los terrenos de juego en unas semanas", declaró en una entrevista con la agencia española Efe.



"La rigidez puede convertirse en el principal enemigo de las lesiones del codo, si finalmente es una fractura de la cabeza del radio tipo II, la cirugía no es necesaria", apuntó Sánchez Sotelo, uno de los más reconocidos expertos en ese tipo de lesiones.

El parte médico del Barcelona, emitido el sábado, calcula que Messi estará de baja en el equipo por unas tres semanas, con lo cual no podrá jugar ante el Inter italiano por la Champions League y ante el Real Madrid en el clásico del fútbol español.

"Da la sensación, por las primeras imágenes, que al aterrizar en el césped, el codo sufre un episodio de subluxación (casi una luxación completa del codo). Por lo tanto, la fractura de radio que han comunicado los servicios médicos del FC Barcelona probablemente afecte a la porción mas superior del radio, llamada cabeza o cuello del radio", comentó Sánchez Sotelo.

"En ocasiones es recomendable considerar cirugía para este tipo de lesiones, sólo si la fractura está muy desplazada o si el cúmulo de lesiones asociadas es peligroso para la estabilidad del codo", explicó el especialista.

Subrayó que "siempre y cuando el codo sea estable y la cirugía no sea necesaria, será importante para Messi iniciar ejercicios de movilidad relativamente pronto, siempre bajo la supervisión de su equipo médico y de fisioterapia".