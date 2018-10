Dos edificios se convirtieron en cementerios de residuos en el centro

En la avenida San Martín y La Florida ya lleva cuatro años un local cada vez más deteriorado. La ex oficina del PAMI en calle 20 de Febrero es utilizada como baño público.

Al menos dos edificios se convirtieron en cementerios de residuos en el macrocentro de la ciudad.

El inmueble ubicado en San Martín y La Florida lleva cuatro años sin uso. Antes allí alquilaba HyR Maluf, una tienda de electrodomésticos y mueblería. En 2014 y luego del fallecimiento de su propietaria, el edificio fue subastado por 28 millones de pesos. Con el tiempo cayó en ruinas a pesar de estar en una de las avenidas más transitadas.

Aunque ya taparon los ventanales, por estos días el ex local de HYR Maluf quedó abierto.



Durante la gestión de Federico Casas como secretario de Ambiente de la Municipalidad, fueron varias las consultas de El Tribuno sobre las condiciones de este inmueble. En esas oportunidades respondió que se había notificado al supuesto responsable.

Gastón Galíndez, a cargo ahora de esa repartición comunal, aseguró que desde su cartera no se podía avanzar, ya que no se cuenta con los permisos para esta tarea, pese al riesgo sanitario que representa. Este edificio de 20 por 50 metros está invadido incluso por roedores. En los ventanales que quedaron abiertos colocaron placas de madera, pero por estos días se cayeron, y ahora volvieron a taparlos.

En la primera cuadra de calle 20 de Febrero quedó sin uso un gran inmueble. Fotos Pablo Yapura.

El local, por cierto, colinda con el sector de comedores y venta de especias del Mercado San Miguel. Además, sobre la vereda de calle San Martín también se puede ver a diario vendedores ambulantes de alimentos. Y, al caer la noche, quienes no cuentan con un espacio donde dormir ingresaban al edificio.

Un baño

Una situación similar ocurre con el inmueble de calle 20 de Febrero 37 donde hasta junio de 2013 funcionaban las oficinas de la obra social de los jubilados, PAMI.

Desde aquel momento la propiedad comenzó a sufrir el deterioro por la falta de mantenimiento y el abandono. Si bien cuentan con persianas de metal, los vidrios ya se rompieron y las ventanas están abiertas, algunas destruidas o a punto de derrumbarse.

Sobre la vereda, las personas que viven en la calle se apoderaron del espacio, armaron camas y zonas de refugio con cartones y convirtieron algunos de los espacios de la vereda en baños públicos.

Este edificio es lindero de una farmacia y tiene como vecino de enfrente a un supermercado.

A las ex oficinas del PAMI algunas personas la utilizan como baño público.

Notificación

Desde la Secretaria de Ambiente de la Municipalidad indicaron que las tareas de fumigación y cerramiento que se realizaron en el edificio de San Martín y La Florida serán notificados al propietario.

Con respecto al edificio donde funcionaba la Anses, Galíndez admitió que no se puede accionar hasta que no se detecte un daño al medio ambiente.

Mientras el tiempo pasa, en el inmueble de calle 20 de Febrero 37 las persianas desde el primero hasta el tercer piso están a punto de caer.