Boca piensa en Palmeiras y Guillermo, en Estados Unidos

La semifinales de ida la Copa Libertadores están a la vuelta de la esquina para Boca pero, más allá de eso, en los pasillos de La Bombonera las noticias también pasan por otro lado.

Guillermo Barros Schelotto negocia su futuro lejos de la institución xeneize y está muy cerca de ser el próximo entrenador del Atlanta United, de la MLS estadounidense, donde sustituiría al Tata Martino, quien tiene ofertas concretas de la Selección mexicana.

El entrenador finaliza su contrato con Boca en diciembre y su partida parece segura.

La permanencia de Guillermo en el banco xeneize dependerá de si sigue o no adelante en la Copa Libertadores, y negocia ya con el propio Atlanta United permanecer en Boca solo en caso de llegar a la gran final.

En cuanto al Tata Martino, la federación mexicana autorizó a que se le pague un salario de 2,3 millones libres de impuestos. El entrenador ya aceptó la propuesta, según reveló el diario AS, con contrato hasta 2022, año del Mundial que se disputará en Qatar.

El Tata Martino siempre mantuvo al tanto al Atlanta de esta situación y es por eso que ya empezaron las negociaciones con Guillermo.

Por otro lado, luego de lo que fue un empate con sabor a poco ante Rosario Central por la Superliga, Boca no descansa y siguió entrenando de cara a lo que será el partido del miércoles próximo ante Palmeiras.

El plantel xeneize se volvió a juntar en la mañana del domingo en el complejo Pedro Pompilio de cara a lo que será el partido del miércoles en la Bombonera.

Con la Libertadores como principal objetivo, los de Guillermo Barros Schelotto no quieren dejar ningún detalle librado al azar y por eso no detuvo los trabajos pese a los festejos del Día de la Madre.

Por ahora, el probable equipo del xeneize para la Copa sería con: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Nahitán Nández; Cristian Pavón, Ramón Ábila y Mauro Zárate.

</SUBTITULO>Le ganó a La Bombonera

Los hinchas de Boca recordarán que cuando se enfrentó a Palmeiras en la semifinal del 2001 (la final del 2000 fue en el estadio Morumbí), el conjunto brasileño jugó de local en su cancha de Parque Antártica. Pero esa fue demolida para construir la nueva en 2014: el Allianz Parque, que no fue sede del Mundial de Brasil 2014.

Con un costo de 360 millones de dólares, quedó un moderno recinto que puede recibir hasta 43.000 hinchas. Ese fue el estadio que ganó la encuesta que realizó el diario español Marca buscando al mejor del mundo. Quedó por encima de la Bombonera, que lideró la encuesta en un principio, fue relegado por el Turk Telekom Arena del Galatasaray, que finalmente terminó tercero, y finalizó en la segunda ubicación.

Es cierto que mucho influyeron la repercusión que le dieron a la encuesta en cada lugar del mundo, pero la cancha del Palmeiras finalizó con 169.000 votos, contra los 151.000 que recibió el templo xeneize. Justamente, este miércoles los dos equipos jugarán la ida de la semifinal de la Libertadores, en La Boca. El desquite, de una serie que tendrá a los dos mejores escenarios del mundo según la encuesta, será en Brasil.