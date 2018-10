River ya está concentrado a la espera de Gremio

El plantel de River se instaló en su habitual búnker de la localidad bonaerense de Escobar, donde el entrenador Marcelo Gallardo probó un equipo con la inclusión del arquero Franco Armani y el mediocampista Gonzalo Martínez, recuperados de sus lesiones, rumbo a la primera semifinal frente a Gremio, el próximo martes.

Gallardo se fue con la delegación del "Millonario" al hotel Sofitel de Cardales, su habitual lugar para preparar los partidos importantes, y en la primera práctica probó un equipo pensando en los brasileños.

El once que tuvo el "Muñeco" contó con la presencia de Gonzalo Martínez y Franco Armani, los dos jugadores que arrastraban lesiones y estaban en duda.

El arquero es una fija para el martes y el "Pity", desgarrado desde el clásico contra Boca, tendrá apenas dos prácticas para entrar en ritmo, más allá de que su jerarquía lo coloca dentro de los titulares.

Los que no estuvieron en la práctica fueron Ignacio Fernández y Lucas Pratto, quienes jugaron de entrada en la derrota contra Colón el viernes en Santa Fe.

El colombiano Juan Fernando Quintero e Ignacio Scocco estuvieron dentro del equipo que se plantó en una de las canchas auxiliares del predio.

Los once de la práctica en Cardales fueron: Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios; Quintero, Pity Martínez; Scocco y Rafael Santos Borré.