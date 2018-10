Piden que las obras del sistema de riego presurizado no generen más inundaciones en La Merced

El corte en la ruta nacional 68, la altura de La Capilla, en La Merced provocó no solo la interrupción del tránsito sino puso en serio riesgo de inundaciones a las viviendas familiares de la zona. Sobre este punto, el intendente Juan Angel Pérez explicó: “Los responsables de las obras, es decir Ceosa y Vialidad de la Nación que debe supervisar los trabajos deben trabajar de manera coordinada. No es la primera vez que sufrimos los embates de las aguas a causa de la obra de riego de presurización. En verano último, el caudal invadió todo el pueblo y destruyó parte del tendido de cañerías en Camino a Finca Berruezo. Cuando se toca cualquier sector por donde escurre el agua, se deben prever las consecuencias, ellos son los expertos. Si charlan con al gente del lugar les pueden aportar datos importantes”.

Recordó que, cuando el municipio quiere encarar la limpieza de banquinas o canales como medida preventiva o por que hay falta de mantenimiento “Vialidad nos pone muchas trabas y es muy estricto en todo. No se entiende que a una empresa no se la controle con la misma rigurosidad”.

El mandatario municipal señaló, además: “El riego presurizado es un gran avance para el sector agrícola del Valle de Lerma, y estamos muy contentos con eso, lo que no puede pasar es que para solucionar un tema generemos otra problemática aún más grave. Recursos Hídricos debe ser un actor fundamental en esta obra, porque cualquier paso no planificado termina con las rutas y el pueblo bajo el agua”.

Con las lluvias del viernes último, el tramo de cañerías que atraviesa la ruta nacional 68 se hundió generando un peligroso corte en la principal vía de comunicación de la zona sur del Valle de Lerma, con lo que varias localidades quedaron aisladas por más de 24 horas. Los vecinos de la zona temen que de no tomarse las medidas necesarias y con anticipación al período estival, las consecuencias pueden ser aún más graves. “Si con una lluvia que ni se acerca a las tormentas torrenciales del verano sucedió esto, imagínese si no se toman las medidas de prevención necesarias, el agua nos va a llevar a todos. Aquí hay alcantarillas, desagües, acequias, etc. que Vialidad, Ceosa y todos los que intervienen en la obra deben tener en cuenta”, contó un vecino de La Capilla.