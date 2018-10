Detuvieron a la socia de la viuda de Daniel Muñoz

La mujer fue acusada de formar parte de una red de testaferros que se habría quedado con US$ 70 millones de las coimas pagadas por empresarios a exfuncionarios.

María Elizabeth Ortíz Municoy se convirtió en la primera mujer detenida por los "cuadernos de las coimas", le confirmó una fuente gubernamental. Un equipo de la Policía Federal (PFA) la arrestó en la ciudad de Mar del Plata, según publicó TN.

Se trata de una socia de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner. El juez federal Claudio Bonadio aceptó el pedido del fiscal federal Carlos Stornelli de arrestar a la mujer acusada de formar parte de un grupo que se quedó con US$ 70 millones de las coimas pagadas por empresarios a exfuncionarios kirchneristas.

El magistrado también aceptó la detención de la propia Pochetti y Sergio Todisco -exmarido de Ortíz Municoy-, y la captura internacional de otros tres presuntos testaferros, Carlos Gellert, Perla Puente Rosende y Carlos Temístocles Cortez, que estarían en los Estados Unidos.

Periodismo Para Todos (PPT) reveló que Muñoz armó con su esposa en las Islas Vírgenes una offshore llamada Black Gold Limited. A esa estructura montada, según sospecharon los investigadores, se sumaron la detenida y las cinco personas con órdenes de arresto.

En 2014, los Muñoz compraron una lujosa propiedad por US$ 10,5 millones, pero la vendieron por US$ 9,5 millones. "Lo que ocurre es que mientras avanza la investigación y trasciende mediáticamente se producen ventas de estos inmuebles, incluso a pérdidas, lo que genera más sospechas aún", detalló el titular de la UIF, Mariano Federici, a PPT.

El caso comenzó en agosto, cuando los investigadores avanzaron con allanamientos y detenciones de personas mencionadas en los cuadernos de Oscar Centeno. De un lado, exfuncionarios que exigían coimas; del otro, empresarios que las pagaban para participar del reparto de la obra pública. Muñoz fue uno de los que apareció apuntado por el exchofer de Roberto Baratta como uno de los recaudadores.

