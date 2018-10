"La diabetes no duele, por eso el control es fundamental"

El Grupo Pandis (Padres de Adolescentes y Niños Diabéticos de Salta) es una asociación sin fines de lucro que nació en la necesidad de apoyo y contención para un pequeño grupo de padres ante el desconocimiento y temor de enfrentar esta enfermedad (Diabetes Tipo 1) y el compartir experiencias comunes entre sus hijos.

El Tribuno habló con la presidenta de Pandis, Maritza Ortega Requena, quien detalló el trabajo que vienen realizando en pos de ayudar, informar y capacitar, a la familia y al enfermo de diabetes.

Ortega Requena detalló que "hace más de 15 años éramos un grupo de cinco padres, porque antes era muy raro el chico que era diabético y los que aparecían los familiares no querían que se sepa y en cuanto al tratamiento era muy complicado". Agregó: "Cuando empecé, la insulina no era humana, era bovina, después se pasó a la porcina, no existían las lancetas". Remarcó que el enfermo diabético debe seguir puntualmente lo que le dice el profesional. El tratamiento del paciente es estricto, debe hacerse un control completo cada tres meses, "es una constante prevención, porque la diabetes no duele, entonces el diabético no se da cuenta de cómo están sus valores, es por eso que los controles son muy importantes".

"El tema de la diabetes no es un problema, es una oportunidad, donde la familia se tiene que involucrar, es fundamental que el paciente no esté aislado de resto a la hora de comer, porque no hay nada prohibido, pero si aconsejan los profesionales es prestar atención a la cantidad que se va a comer. La diabetes siempre está ligada al sobrepeso". Señaló que "la actividad física es importante para el paciente diabético porque hace que el páncreas trabaje mejor y la insulina se absorba mejor por los músculos y tejido". Con respecto de dónde deben acudir los pacientes afirmó que están en todas las instituciones de la salud. Actualmente en esta sociedad hay una gran cantidad de chicos con sobrepeso que están teniendo diabetes de Tipo 2. Hasta el año pasado el Programa Provincial de Diabetes reveló que, según el censo que realizaron, el 35% de los chicos ya tenía un preocupante grado de sobrepeso.

Finalmente señaló que todos los meses, el último día de cada mes, se hacen los talleres de diabetes en el hospital Oñativia y en el Materno Infantil .