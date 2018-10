Terminarán un canal que inunda a los vecinos de la ruta 36

René Teodoro Morales sufre los embates del agua desde hace seis años. Su vivienda se encuentra ubicada a pocos metros de la ruta nacional 68, sobre un predio que permanece anegado invierno y verano. Es que, según relatan los vecinos del lugar, cuando Vialidad de la Provincia pavimentó la ruta provincial 36 que nace a la altura de carpa El Gaucho y que une La Merced con Rosario de Lerma, la construcción de un canal paralelo quedó inconclusa. Por allí no solo baja durante el período estival el agua que escurre desde el oeste del Valle de Lerma, sino también el caudal de riego de la zona agrícola que al no encontrar salida, ya que el desage termina abruptamente, desborda inundando la quinta de Morales y varias casas y caminos de la zona.

"Yo vivo aquí desde hace 21 años y esto no pasaba. Todo comenzó cuando Vialidad de la Provincia construyó un canal paralelo a la traza de la ruta 36. Como el desage no tiene salida, rebalsa y el agua se me viene a mí y a todos los vecinos. Yo soy jubilado y quería armar una huerta en mi terreno, pero a causa de las inundaciones que se dan todo el año no puedo hacer nada", contó el lugareño.

Solo restan poco más de 100 metros para que el canal cumpla con su función de depositar las aguas en el curso del río Rosario.

Pérez recorrió la zona

Días atrás, el intendente de La Merced, Juan Angel Pérez, y el concejal Enrique Torres recorrieron la zona y analizaron la situación con los vecinos. "Esta es una problemática que se va agudizando, porque le dificulta la vida diaria a la gente a causa del agua, que no solo afecta sus terrenos sino que además invade los caminos rurales dejándolos muchas veces incomunicados. Evaluaremos con los técnicos de Obras Públicas de la Municipalidad la posibilidad de continuar con el tramo del canal que quedó inconcluso, para que las aguas se derramen en el río y dejen de perjudicar a la los vecinos", contó el jefe comunal.

Pérez adelantó que se reunirá con las autoridades de Vialidad de la Provincia para plantear la situación y planificar un trabajo coordinado. "Los anegamientos se dan durante todo el año y se profundizan en verano, por lo tanto debemos anticiparnos al período de lluvias. La finalización de esta obra va a beneficiar a la gente que vive a ambos lados de la ruta nacional 68", concluyó el jefe comunal.

Accidentes a diario

José Rodríguez, otro lugareño, contó que días atrás el agua de riego inundó el camino rural por el que debe transitar a diario y mientras lo recorría con su motocicleta llevando a su hermano menor a la escuela, derrapó.

"Me caí con mi hermanito de 11 años, tuvimos que volvernos todo embarrados y eso que era un día de pleno sol y sin lluvia. Si se termina ese canal que quedó a medio hacer, nuestras vidas van a volver a la normalidad", reflexionó el joven trabajador con amargura.